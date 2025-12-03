El ecosistema de los costos para los consumidores de Netflix podría cambiar, pues recientemente la empresa presentó una oferta para comprar al grupo de televisión y cine Warner Bros Discovery; de darse un posible acuerdo podría redefinir por completo el mercado audiovisual en Estados Unidos.

Según un reporte de Bloomberg, la compañía se unió a Paramount Skydance y Comcast en la segunda ronda de subasta realizada durante el feriado de Acción de Gracias, avanzando en un proceso que ya captó la atención de toda la industria.

Warner Bros Discovery, matriz de HBO y CNN, se puso oficialmente en venta en octubre luego de recibir varias ofertas no solicitadas. Entre los primeros interesados estuvo Paramount, adquirida recientemente por la familia del fundador de Oracle, Larry Ellison.

Su hijo, David Ellison, productor de cine y actual director ejecutivo de Paramount, llegó a presentar tres ofertas consecutivas antes de que David Zaslav, jefe de Warner Bros Discovery, anunciara el proceso formal de venta.

Las cifras millonarias detrás de la operación

Hasta ahora, ninguna propuesta habría alcanzado los 30 dólares por acción que Zaslav considera adecuados, cifra que valora a la compañía en alrededor de 74.000 millones de dólares.

En este escenario, Netflix, uno de los mayores servicios de streaming del mundo con más de 280 millones de suscriptores, estaría gestionando un préstamo para reunir “decenas de miles de millones de dólares” y financiar una eventual adquisición, según Bloomberg.

Una compra de esta magnitud reforzaría la capacidad de producción de Netflix y le otorgaría control sobre activos considerados de élite, como HBO y los estudios Warner Bros, sin embargo, también abriría la puerta a un análisis exhaustivo por parte de las autoridades antimonopolio en Estados Unidos y otros mercados, debido al enorme peso que tendría la plataforma en la oferta global de contenidos.

Preocupaciones en Hollywood

La posibilidad de que Warner Bros Discovery termine en manos de Netflix ha generado inquietud, pues varios ejecutivos temen que la empresa limite los estrenos en salas de cine para privilegiar su plataforma. El director de Titanic, James Cameron, fue contundente al señalar en el pódcast The Town que una adquisición de esta magnitud sería “un desastre”.

Pese a las críticas, de acuerdo con Reuters, Netflix ha argumentado que la combinación de servicios podría traer beneficios directos para los usuarios:

“En conversaciones recientes con Warner Bros. Discovery, Netflix afirmó que la posible combinación de su servicio de streaming con HBO Max beneficiaría a los consumidores al reducir el coste de un paquete, según informaron a Reuters fuentes familiarizadas con las conversaciones. Solicitaron el anonimato para poder hablar de negociaciones confidenciales”, señaló Reuters.

Tanto Netflix como Warner Bros Discovery no respondieron a solicitudes de comentarios enviadas por la AFP, mientras la industria permanece pendiente de uno de los movimientos corporativos más significativos en la historia reciente del entretenimiento. Si la operación avanza, el modo de ver series y películas podría cambiar no solo en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo.