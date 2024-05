Top 5 de los mejores juegos de Nintendo y Super Nintendo y el truco para jugarlos en el teléfono

La aparición de la consola Nintendo Entertainment System (también conocida como la NES) cambió de manera definitiva la forma de jugar videojuegos en los años 80, los jóvenes de época ya no tenían que ir a los salones de ‘arcade’ (conocidas como maquinitas) y gastar sus monedas para poder jugar los juegos que les gustaban.

Con la llegada de la NES, los videojuegos se instaron al interior de los hogares al ofrecer títulos icónicos con una jugabilidad única.

Tanooki Mario es un poder que apareció por primera vez en Super Mario 3 | Foto: Nintendo

Posteriormente, en el año 1990, la experiencia de jugar videojuegos en la sala de la casa dio un salto importante con llegada de la Super Nintendo Entertainment System (también conocida como la SNES).

Con la SNES los jugadores tuvieron acceso a títulos con mejores gráficos, aventuras más profundas y complejas que gracias a sus nuevas mecánicas jugables, que eran impulsadas por un control que tenía más opciones en comparación al mando con el botón A y B de la NES.

Control de la consola NES | Foto: Getty Images

Gracias al extenso catálogo que ambas consolas tuvieron, algunos juegos lograron quedarse en un lugar especial en la memoria colectiva debido a su calidad, innovación y diversión que ofrecían.

Debido a la nostalgia que generan los videojuegos de los años 80 y 90, SEMANA coparte un breve listado con los cinco mejores juegos de la NES y la SNES, junto a un truco para poder jugarlos en un teléfono Android o iPhone.

Los controles de la consola Super Nintendo tenían más botones que la NES. | Foto: Nintendo

Top de 5 de los mejores juegos de Nintendo (NES)

Super Mario Bros. 3

Desarrollador: Nintendo

Lanzamiento: 1988

Este juego ha sido considerado como uno de los videojuegos de todos los tiempos, al introducir una variedad de niveles creativos y desafiantes, además de nuevas mecánicas y power-ups icónicos como la ‘Superhoja’ que convierte a Mario en ‘Tanooki Mario’.

Metroid

Desarrollador: Nintendo

Lanzamiento: 1986

Metroid es un juego de acción y exploración que llegó a definir las bases del género “Metroidvania”, el cual es muy popular hoy en día. Esta aventura se desarrolla en escenarios con una atmósfera opresiva donde no hay niveles por superar, pues el jugador debe recorrer un mundo de manera no lineal, para conseguir poderosas habilidades que le permitan acceder a nuevas zonas.

Mega Man 2

Desarrollador: Capcom

Lanzamiento: 1988

La segunda entrega de Mega Man hace parte de los juegos más emblemáticos de la NES, debido a su dificultad desafiante, diseño de niveles y música inolvidable. Además, es un título que introdujo muchas de las características que definirían la saga de Mega Man.

Castlevania III: Dracula’s Curse

Desarrollador: Konami

Lanzamiento: 1989

La tercera entrega de la serie Castlevania en la NES ha sido considerada como una de las mejores de la saga, debido a que contaba con múltiples personajes jugables, alta dificultad, caminos alternativos por recorrer, una banda sonora memorable y una atmósfera gótica bien lograda. Este es un juego que logró definir las bases de los juegos de acción y plataformas.

Super Mario Bros

Desarrollador: Nintendo

Lanzamiento: 1985

Pese a que Super Mario Bros 3 es considerado superior, el primer juego de la franquicia fue el que marcó una revolución de los videojuegos de plataformas. Su diseño simple, pero efectivo, jugabilidad precisa y niveles desafiantes le han hecho un clásico que se mantiene a lo largo de los años.

Top de 5 de los mejores juegos de Super Nintendo (SNES)

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Desarrollador: Nintendo

Lanzamiento: 1991

Esta entrega es ampliamente considerado uno de los mejores de la franquicia y uno de los mejores juegos de todos los tiempos, debido a que Introdujo varias mecánicas y elementos que potenciarían los juegos de la saga Zelda, como la alternancia entre escenarios, nuevos ítems y formas de vencer a los enemigos.

Donkey Kong Country

Desarrollador: Rare

Lanzamiento: 1994

Este juego de plataformas fue aclamado por sus innovadores gráficos con renderizados en 3D y una desafiante pero entretenida jugabilidad. Donkey Kong Country ayudó a revitalizar al gorila de gran tamaño que es recordado el juego Donkey Kong (1981) en donde un personaje parecido a Mario debía rescatar a una joven en peligro.

Chrono Trigger

Desarrollador: Square (ahora Square Enix)

Lanzamiento: 1995

Este RPG es recordado por los fans de género debido a su narrativa innovadora, personajes memorables y la posibilidad de tener múltiples finales. Este juego es el resultado de la colaboración de varios talentos legendarios de la industria de los videojuegos, incluyendo a los creadores de Final Fantasy y Dragon Quest y la creatividad del creador de Dragon Ball, Akira Toriyama.

Super Mario World

Desarrollador: Nintendo

Lanzamiento: 1990

Este título introdujo a Yoshi, el dinosaurio compañero de Mario, y cuenta con un diseño de niveles que sigue influyendo en los juegos modernos de Mario Bros.

Final Fantasy VI

Desarrollador: Square (ahora Square Enix)

Lanzamiento: 1994

Este título es considerado uno de los mejores juegos de rol de todos los tiempos, Final Fantasy VI es aclamado por su narrativa rica y profunda, un extenso elenco de personajes jugables con habilidades únicas y una banda sonora excepcional. Su historia original y desarrollo de ella marcaron un nuevo estándar para los RPG de la época.

El truco para jugar juegos de NES y SNES en el celular

Los usuarios pueden descargar el emulador Delta, disponible en la App Store y PlayStore, el cual permite jugar títulos de las diferentes de Nintendo, Super Nintendo, Game Boy y otras consolas de la compañía japonesa.

Para jugar un juego en el emulador Delta, se debe descargar un ROM (archivo del juego), luego se debe usar Delta para abrir el archivo descargado y esa plataforma ejecutará el juego.

El Emulador Delta permite jugar juegos antiguos de Nintendo en un iPhone | Foto: Delta