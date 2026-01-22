Ciencia

Tormenta solar en Colombia, ¿cuándo comienza y en qué categoría está clasificada?

Se trata de la alerta más significativa emitida por la entidad en Colombia.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
22 de enero de 2026, 3:10 p. m.
Este tipo de tormentas puede generar efectos visibles en sistemas de navegación satelital, comunicaciones y redes eléctricas.
Este tipo de tormentas puede generar efectos visibles en sistemas de navegación satelital, comunicaciones y redes eléctricas. Foto: Getty Images

El pasado 20 de enero, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) informó sobre la presencia de una tormenta geomagnética considerada de alta intensidad en el país. El evento fue catalogado como nivel G4, una clasificación severa que fue detectada gracias al monitoreo permanente del Observatorio Geomagnético Nacional Isla Santuario de Fúquene. Se trata de la alerta más significativa emitida por la entidad en Colombia.

La ONU lanza dura advertencia sobre una “bancarrota hídrica global”: el planeta se estaría quedando sin agua

El seguimiento técnico del fenómeno inició desde la 1:00 de la tarde del lunes, 19 de enero, cuando registraron cambios notables en el campo magnético terrestre. Estas perturbaciones se producen por una fuerte actividad solar que interactúa con la magnetosfera, la barrera natural que protege al planeta del impacto directo de la radiación proveniente del Sol.

Durante el avance de la tormenta geomagnética, los sistemas de observación han detectado fluctuaciones que se sitúan entre los 100 y 200 nanoteslas. Este rango resulta determinante para la comunidad científica, ya que confirma que el fenómeno alcanza un nivel severo de acuerdo con los parámetros internacionales utilizados en la meteorología espacial.

En la gráfica difundida por el IGAC se evidencia el efecto generado por la tormenta.
En la gráfica difundida por el IGAC se evidencia el efecto generado por la tormenta. Foto: Facebook: Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC

Los valores registrados evidencian la importancia de sostener una vigilancia permanente sobre los sistemas tecnológicos del país. Un seguimiento oportuno permite anticipar posibles afectaciones y reducir riesgos en infraestructuras sensibles que dependen del correcto funcionamiento de campos magnéticos y señales electromagnéticas.

Tecnología

Este es el país que se sumaría a la prohibición de redes sociales para menores de 16 años: buscan frenar el “uso nocivo de internet”

Tecnología

Pilas si recibe este mensaje por WhatsApp: podría ser una estafa para despojarlo de sus cuentas bancarias

Tecnología

Con este ajuste rápido y sencillo, sus audífonos inalámbricos pueden sonar mucho mejor

Tecnología

Estudio desconcertó a científicos al señalar que el espacio no sería realmente vacío

Tecnología

Las fotos para ver “una sola vez” en WhatsApp no funcionan exactamente como muchos creen: cómo verlas varias veces

Tecnología

El momento en que debe reiniciar su celular: la razón por la que los expertos recomiendan no evitarlo

Tecnología

Científicos encontraron a la “medusa fantasma gigante” que estaba oculta desde 1910 por falta de tecnología adecuada

Tecnología

Tormenta geomagnética en Colombia: ¿qué es y cómo puede afectar la salud?

Tecnología

Tormentas solares bajo la lupa: el peligro silencioso que podría provocar apagones masivos en la red eléctrica de la Tierra

Tecnología

Nueva alerta por tormenta solar severa en Colombia: estos serían sus posibles efectos

Además, los reportes emitidos por el IGAC cuentan con respaldo internacional, al ser contrastados y validados por entidades como el Servicio Geológico Británico y el Real Instituto Meteorológico de Bélgica. A nivel nacional, universidades como la Nacional de Colombia y la Distrital Francisco José de Caldas han participado en el estudio de la información, junto con plataformas globales especializadas como Space Weather Live.

La tormenta solar o tormenta geomagnética fue alertada por autoridades oficiales en varios países del mundo.
La tormenta solar o tormenta geomagnética fue alertada por autoridades oficiales en varios países del mundo. Foto: Getty Images/iStockphoto

Desde 2023, el Instituto ha reforzado su capacidad tecnológica, logrando recopilar información con una precisión de hasta un segundo. Esta mejora resulta clave para sectores estratégicos como la aviación, la navegación y las telecomunicaciones, que requieren datos confiables para actuar frente a eventos solares, consolidando además al IGAC como la entidad de referencia en el país desde su labor continua iniciada en 1955.

Tormenta geomagnética en Colombia: ¿qué es y cómo puede afectar la salud?

Por su parte, el Centro de Predicción del Clima Espacial del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (SWPC) señaló que se trata de “la mayor tormenta de radiación solar ocurrida en más de 20 años”. Como referencia histórica, el organismo comparó su magnitud con la registrada en octubre de 2003, considerada hasta ahora uno de los eventos solares más relevantes de los últimos años.

Más de Tecnología

La decisión de entregar un celular a un menor de edad suele estar cargada de dudas.

Este es el país que se sumaría a la prohibición de redes sociales para menores de 16 años: buscan frenar el “uso nocivo de internet”

Este tipo de tormentas puede generar efectos visibles en sistemas de navegación satelital, comunicaciones y redes eléctricas.

Tormenta solar en Colombia, ¿cuándo comienza y en qué categoría está clasificada?

Tenga cuidado porque su WhatsApp podría descargar un virus en el celular sin que lo note.

Pilas si recibe este mensaje por WhatsApp: podría ser una estafa para despojarlo de sus cuentas bancarias

En los últimos años, estos dispositivos se han convertido en herramientas indispensables, ofreciendo una alta calidad de sonido que rivaliza con los modelos con cable.

Con este ajuste rápido y sencillo, sus audífonos inalámbricos pueden sonar mucho mejor

Observaciones de galaxias lejanas han abierto un debate inesperado en la cosmología moderna.

Estudio desconcertó a científicos al señalar que el espacio no sería realmente vacío

WhatsApp guarda más información de la que muchos usuarios imaginan.

Las fotos para ver “una sola vez” en WhatsApp no funcionan exactamente como muchos creen: cómo verlas varias veces

Una acción cotidiana empieza a ganar relevancia en las recomendaciones de seguridad digital.

El momento en que debe reiniciar su celular: la razón por la que los expertos recomiendan no evitarlo

Las limitaciones tecnológicas del pasado mantuvieron oculta durante décadas a una de las especies más extrañas del mar.

Científicos encontraron a la “medusa fantasma gigante” que estaba oculta desde 1910 por falta de tecnología adecuada

Gates aseguró que los grandes desafíos globales requieren actuar ahora y no dentro de décadas.

Bill Gates pone fecha de caducidad a su fundación: “No le veo valor alguno a que dure más de 20 años”

OpenAI dejó ver su intención de convertir a ChatGPT en una herramienta más práctica y funcional.

La iniciativa que presentó OpenAI para frenar la brecha digital entre países

Noticias Destacadas