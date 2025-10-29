Astronomía

Tres lluvias de estrellas únicas encenderán el cielo de noviembre: así podrá verlas desde Colombia

Durante noviembre, el cielo nocturno será escenario de tres lluvias de meteoros que marcarán algunas de las noches más luminosas del año en Colombia.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

30 de octubre de 2025, 2:29 a. m.