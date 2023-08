Twitter Blue: suscriptores pueden ocultar su insignia si así lo desean, estos son los pasos

Han sido bastantes los cambios que se han dado desde que el magnate Elon Musk anunció la compra de Twitter y la hizo realidad, impactando desde las personas que laboran en la empresa como las funcionalidades y la apariencia de la aplicación en los celulares y computadores de quienes las usan.

El 24 de julio, Elon Musk dio a conocer un cambio radical que llegaba a la plataforma y del cual muchas personas a nivel mundial están hablando, pues el pájaro azul, ícono con el que era reconocida la aplicación, ya no iba más, y en su reemplazo llegó una X, la cual ya aparece en los dispositivos de muchos usuarios.

Uno de esos cambios se vio reflejado cuando salió Twitter Blue, que consiste en una suscripción de pago que no necesariamente es obligatoria y que hace que el usuario tenga en su perfil una marca de verificación azul, lo que hace que dicho perfil tenga un punto de verificación extra, pues esto les muestra al resto de los usuarios que ese es el perfil oficial.

En el momento en el que llegó esta variación con la marca azul, muchas personas no la aceptaron ni estuvieron de acuerdo con ella, pues para muchas de ellas esto sería algo alarmante en cuestión de que esto generó un caos porque con este cambio se produjeron bastantes cuentas falsas, afectando así a las reales de empresas, instituciones educativas, marcas, instituciones gubernamentales y más.

Sin embargo, recientemente se conoció que las personas que pagan por tener ese servicio ahora tienen la posibilidad de ocultar la marca de azul verificado, lo cual fue anunciado de manera oficial en la página de ayuda de X (antes Twitter), al igual que el cambio de nombre de la compañía.

Según se informa, dichos suscriptores tienen la libertad de ocultar el símbolo de verificación tanto de su perfil como de sus publicaciones. Sin embargo, la red social afirma que la marca azul todavía puede aparecer “en algunos lugares”, pero no especificó en cuáles.

Vale aclarar que para que el usuario pueda ocultar esta insignia azul simplemente debe dirigirse a la sección de personalización del perfil y en ese lugar elegir si prefieren mantener visible o no la marca azul.

Qué cambios ha hecho Elon Musk en Twitter (X) desde que lo compró

Los primeros cambios de Musk fue que las verificaciones pasen a ser pagas, por medio del modelo de suscripción a Twitter Blue. También apareció los videos de 10 minutos y las ‘Notas de la Comunidad’, que tienen como propósito identificar noticias falsas.

Acto seguido, la publicación de tuits de hasta 4 mil caracteres se produjo para suscriptores de Twitter Blue. Asimismo, se limitó el acceso a la autenticación de doble factor por medio de mensajes SMS. En abril los creadores de contenido comenzaron a generar ganancias de Twitter.

También se lanzaron los mensajes de voz en los mensajes directos de Twitter, además de habilitar el encriptado de extremos a extremo. Sin embargo, el cambio más importante se registró en julio, ya que Twitter pasó a llamarse ‘X’.

TweetDeck también recibirá cambios en sus servicios, ya que pasará a llamarse XPro. TweetDeck es una herramienta que le permite a los usuarios organizar y programar publicaciones dentro de la cuenta personal de Twitter.

Estos cambios han llegado de forma paulatina. Por ejemplo, si los usuarios ingresan a la página web de TweetDeck los usuarios ya podrán observar el nombre XPro en la esquina superior derecha de la pantalla.