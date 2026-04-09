Últimas recomendaciones de la Nasa antes de la llegada de Orion a la Tierra: “Son 13 minutos que tienen que salir bien”

La recta final de la misión Artemis II entra en su fase más crítica, a pocas horas del amerizaje de la nave Orion. La agencia espacial estadounidense detalló los procedimientos y riesgos del reingreso, una maniobra que, aunque breve, resulta determinante para la seguridad de la tripulación.

Un regreso que no podrá verse desde tierra

El director líder de vuelo de la misión, Jeff Radigan, advirtió que el descenso de la cápsula no será visible para el público. El amerizaje está previsto para este viernes a las 20:07 (hora del este de Estados Unidos), lo que en Colombia sería a las 07:07 p. m., en una zona restringida del océano.

El amerizaje de Orión, programado para las 7:07 p.m. en Colombia, será invisible para los espectadores, según Jeff Radigan. Foto: AFP

Según explicó, el área de caída contará con un amplio perímetro de seguridad. La recomendación es clara: evitar acercarse. Durante el reingreso, fragmentos del módulo pueden desprenderse, lo que representa un riesgo para embarcaciones o personas que intenten presenciar el evento.

La operación de recuperación se realiza en coordinación con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, con el objetivo de garantizar tanto la seguridad de los astronautas como la del público.

Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra: horario y dónde ver el amerizaje a 25.0000 millas por hora de Orion

Un operativo militar y técnico de alta precisión

Para esta fase final, la NASA ha dispuesto un despliegue logístico significativo. En caso de contingencias, la Fuerza Aérea mantiene listos aviones C-17, mientras que la Marina contará con helicópteros encargados de evacuar a los tripulantes tras el amerizaje.

El operativo incluye, además, siete aeronaves dedicadas al monitoreo del descenso, así como el apoyo desde la base de Pearl Harbor. Todo este dispositivo busca responder con rapidez ante cualquier eventualidad durante los minutos más delicados de la misión.

Los 13 minutos más críticos de la misión

Radigan subrayó que el mayor desafío no fue el viaje hacia la órbita lunar, sino el retorno a la Tierra. “Ahora nos hemos convertido en la entrada”, afirmó, en referencia al complejo proceso de reingreso atmosférico.

Jeff Radigan, Artemis II flight director, said the crew's had a "great time in space", adding that they've "really enjoyed doing all of the checkouts".



He said: "Of course, the lunar flyby was quite a day, but now we absolutely turn towards entry."https://t.co/CbqSXi2U92 pic.twitter.com/hnirlYhS9Z — Sky News (@SkyNews) April 9, 2026

La secuencia está milimétricamente calculada, Radigan comentó que:

6:15 locales, tiempo central – Envío de la red DSN a la red TDRS

6:33 – Separación del módulo de carga y el módulo de servicio

6:40 – Incendio de luz del módulo de carga para alejarlo del módulo de servicio

6:53 locales, tiempo central – Entrada en blanco

7:03 – Despliegue de los chutes de droga

7:04 – Despliegue de los chutes principales

7:07 – Salida de los tres chutes principales dirigidos hacia el desplazamiento.