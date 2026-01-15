Ciencia

Una cifra que sorprende: cuántos kilómetros separan a la Tierra del Sol

La distancia promedio se expresa en Unidades Astronómicas (UA), un estándar que representa la separación media entre nuestro planeta y la estrella que nos da luz y vida.

La distancia promedio entre la Tierra y el Sol se mide mediante la Unidad Astronómica (AU).
Uno de los datos que más suele despertar curiosidad entre las personas está relacionado con la distancia entre la Tierra y el Sol; sin embargo, en muchos casos su verdadero significado pasa desapercibido. Aunque el Sol es la estrella más cercana a nuestro planeta, la separación entre ambos cuerpos es enorme.

Antes de conocer la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, es importante saber que se mide mediante la Unidad Astronómica (UA), un estándar que representa la separación media entre nuestro planeta y el astro que da vida.

Esta medida, equivalente a aproximadamente 149.597.870 kilómetros, permite dimensionar de manera más clara las enormes distancias dentro del sistema solar y facilita la comparación entre distintos cuerpos celestes, desde planetas hasta asteroides y cometas.

Además, la UA simplifica la comunicación científica, evitando el uso de números extremadamente grandes que resultan difíciles de manejar. Gracias a esta unidad, los astrónomos pueden describir con precisión las órbitas planetarias y realizar cálculos sobre el movimiento de diversos objetos en el sistema solar, haciendo más accesible la comprensión de la estructura y dinámica del espacio que nos rodea.

Marte no siempre fue rojo: estudio revela un pasado azul y lleno de agua

La Tierra no gira alrededor del Sol siguiendo un círculo perfecto, sino una órbita ligeramente elíptica, lo que provoca que la distancia entre ambos cuerpos cambie de manera constante durante el año.

Este patrón se explica mediante las leyes del movimiento planetario de Johannes Kepler, que establecen cómo los planetas describen trayectorias ovaladas en su recorrido alrededor del astro. Así, la separación alcanza su punto más cercano, llamado perihelio, y su punto más lejano, conocido como afelio.

Aunque estas variaciones no alteran significativamente el clima ni las estaciones, sí son esenciales para los cálculos astronómicos y la planificación de misiones espaciales, donde la precisión es fundamental. Además, estas fluctuaciones influyen en la duración efectiva del año y en la exactitud para determinar la posición de los planetas.

La distancia que hay entre la Tierra y el Sol

Cuando ocurre el perihelio, a principios de enero, marca el momento en que la Tierra se encuentra más cercana al Sol, a una distancia aproximada de 146 millones de kilómetros, ligeramente inferior a la distancia media entre ambos cuerpos. Esta cercanía provoca que la atracción gravitacional del Sol sea mayor, lo que acelera el movimiento de nuestro planeta a lo largo de su órbita.

Por el contrario, el afelio, que se presenta a inicios de julio, es el punto en el que la Tierra se aleja más del Sol, alcanzando aproximadamente 152 millones de kilómetros de separación. En esta posición, la menor fuerza gravitacional provoca que el planeta reduzca su velocidad orbital.

