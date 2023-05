Video | Profesor convirtió pájaros disecados en poderosos drones: logró que muevan sus cabezas, alas y colas

Un profesor de la Universidad de New México logró este objetivo en su laboratorio.

La tecnología avanza y con el paso de los días salen al mercado nuevos productos, entre ellos, los populares drones, con los que se realizan videos y fotografías aérea y los cuales, cada vez, son más pequeños y potentes.

Esta dinámica en la evolución de estos aparatos, parece haberla entendido muy bien el profesor de Ingeniería Mecánica de la Universidad de New Mexico, Mostafa Hassanalian, quien ha decidido darle una nueva mirada y apariencia a estos dispositivos.

Por lo general, los drones para uso recreativo o relacionados con la fotografía y el entretenimiento, tienen cuatro motores que se encargan de elevarlos con sus poderosas hélices y tienen un sonido particular que permite identificarlos fácilmente; para evitar esto, Hassanalian ha encontrado una forma de camuflarlos.

El modelo tradicional de los drones incluye cuatro motores y poderosos que los elevan y mantienen estables. - Foto: Getty Images / Richard Newstead

El docente, que pasa sus horas en el laboratorio de vuelo autónomo de la universidad y que está especializado en drones, ha decidido adquirir pájaros disecados para instalarles drones y así evitar que estos sean descubiertos, algo sumamente extraño, pero que ayudaría en labores de vigilancia.

Durante su trabaja, logró que estos pájaros muertos y conservados muevan sus alas, la cabeza y la cola, lo que hace que sean mucho más difíciles de diferenciar con un ave que esté viva.

“Las alas de los drones no son tan eficientes como las de los pájaros reales, ya que no baten con el mismo ángulo. (...) La flexibilidad de las alas es importante, ya que crean sustentación y empuje. También contienen huesos. Hemos descubierto que los materiales artificiales no tienen la misma eficacia”, señaló el docente a Live Science

Luego de este análisis, el profesional comenzó su operación para poder lograr que la partes ya mencionadas se movieran y para instalar los motores en el interior de estos animales disecados.

El profesor Hassanalian ha logrado que estos pájaros vuelen durante 20 minutos; sin embargo, la idea de su proyecto es que estos dispositivos vuelen de forma idéntica a como lo hacen las aves que gozan de buena salud, esto con el fin de que pasen desapercibidos ante el ojo común y puedan completar las misiones para las que fueron diseñados.

Otro de los objetivos de este estudio es entender mucho más las leyes de la aerodinámica y mejorar el desempeño y el consumo de energía para los futuros drones, por lo que su próximo paso será lograr que sus dispositivos vuelen en formaciones similares a las que utilizan las aves para desplazarse y así comprobar qué tanta energía necesitan los pájaros que están en los exteriores o en medio de la formación diseñada.

ChatGPT sube un nivel; esta vez podrá tripular drones | ¿Cómo funcionará?

El Grupo de Sistemas Autónomos de Microsoft dio a conocer el lanzamiento de un nuevo modelo de inteligencia artificial llamado ChatGPT for Robotics.

Este nuevo modelo en un principio fue creado para llevar a cabo un proceso innovador en el lenguaje y posteriormente su comprensión natural. Sin embargo, se ha adaptado para su uso en robótica.

Esta inteligencia artificial les permite a los robots comprender el lenguaje humano y responder de forma inmediata, es decir, que las máquinas podrán interactuar con los humanos de una forma más natural.

Los drones tienen fines profesionales o recreativos; sin embargo, en la industria bélica han tenido gran protagonismo. - Foto: getty Images / Buena Vista Images

El nuevo modelo de ChatGPT también tendrá una amplia gama de tareas en la robótica, ya que podrá ser utilizado para controlar los movimientos de un robot, drones y demás.

Asimismo, tendrá la potestad de analizar datos de sensores y cámaras en el robot, motivo por el cual podrá tomar decisiones en función de los datos suministrados. ChatGPT for Robotics podrá entrenarse con grandes cantidades de datos e interacciones entre humanos y robots.

De acuerdo con el portal Computer Hoy, esta inteligencia artificial tendrá la posibilidad de adaptarse a una amplia gama de sistemas y entornos de robóticos diferentes, lo que lo convierte en una herramienta flexible para los ingenieros e investigadores.

Los drones han aportado bastante a labores de vigilancia. - Foto: Getty Images / Richard Newstead

Esta opción tiene el potencial de ser utilizado en una amplia gama de aplicaciones, desde su fabricación y logística, hasta la atención médica y la educación.

El Grupo de Sistemas Autónomos de Microsoft ya se encuentra trabajando con diferentes socios, como la Universidad Carnegie Mellon, la cual se encuentra desarrollando asistentes robóticos para la atención médica.