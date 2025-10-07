Suscribirse

Tecnología

Vulnerabilidad pone en riesgo a las aplicaciones y los videojuegos; podría ser usada para robar datos

Aunque esta vulnerabilidad fue detectada en 2017, los usuarios y clientes no se han visto afectados.

Redacción Tecnología
7 de octubre de 2025, 2:34 p. m.
Ataques sin fronteras: hackers podrían explotar falla para acceder a información sensible.
Ataques sin fronteras: hackers podrían explotar falla para acceder a información sensible. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Los delincuentes cibernéticos pueden lanzar ataques peligrosos desde cualquier lugar del mundo, porque lo que realmente les importa es el objetivo —en la mayoría de los casos, la sustracción de información sensible.

Un ejemplo de ello ocurrió con una vulnerabilidad de seguridad identificada en el motor gráfico Unity, que colocó en riesgo a los usuarios de las aplicaciones y los videojuegos creados con él desde 2017, aunque en la compañía aseguran que no hay evidencia de que haya sido explotado.

EE,UU,
Señal de precaución: hackers que desbloquean datos | Foto: Getty Images

Unity advirtió a los desarrolladores a implementar los parches que corrigen una vulnerabilidad de seguridad presente en el motor desde la versión 2017.1, para los sistemas operativos Android, Windows, Linux y macOS.

Según explicó el director de Comunidad y Defensa en Unity, Larry Hryb (‘Major Nelson’), no han detectado que la vulnerabilidad haya sido explotada en este tiempo, ni que haya tenido impacto en los usuarios o clientes de sus productos.

Contexto: Cómo ocultar su red wifi y proteger fácilmente su conexión de los intrusos

La compañía también ha trabajado con sus socios, quienes ya han adoptado las medidas necesarias para proteger sus plataformas y a sus usuarios, como reseñó un comunicado compartido en el foro de Unity.

El investigador de seguridad RyotaK identificó la vulnerabilidad, que se ha recogido como CVE-2025-59489. Según se detallan en la descripción, “permite la inyección de argumentos que pueden provocar la carga del código de la biblioteca desde una ubicación no deseada”.

No se puede abusar del botón WPS porque puede ser una puerta de entrada para los delincuentes.
Los desarrolladores ya han empezado a tomar medidas. | Foto: Getty Images

Esto significa que un actor malicioso puede explotarla para ejecutar código y extraer información confidencial del ordenador o móvil donde se esté ejecutando la aplicación o juego afectados.

Los desarrolladores ya han empezado a tomar medidas. Por ejemplo, Valve confirmó que ha lanzado un nuevo cliente de Steam con la vulnerabilidad corregida. Y el estudio Obisian, por su parte, retiró temporalmente los juegos que tenía publicados en tiendas digitales para implementar el parche e instado a los jugadores que ya los tenían instalados a estar pendientes del parche que distribuyan.

*Con información de Europa Press.

