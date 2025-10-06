Una de las herramientas más importantes de la conectividad digital son las redes wifi. Su presencia facilita tareas cotidianas, transformando la manera en que las personas trabajan, estudian y se entretienen, permitiendo acceder a la información en tiempo real y sin restricciones de ubicación.

Además, la conexión inalámbrica representa una alternativa práctica frente al cableado tradicional, especialmente en hogares y oficinas en las que se prioriza la movilidad y la comodidad. Sin embargo, una de las situaciones que más incomoda a las personas tiene qué ver con la conexión de personas no autorizadas o intrusos a su red wifi.

Son muchas las personas que presentan internet lento, pero detectando el dispositivo es posible arreglarlo. | Foto: Getty Images

Dentro de las soluciones más prácticas de seguridad es ocultar el nombre de la red wifi para proteger su conexión privada. De acuerdo con el sitio web Redes Zone, al activar esta función, el sistema deja de emitir el SSID —el nombre que identifica la red—, lo que dificulta que desconocidos o vecinos puedan detectarla fácilmente.

Este método añade una capa extra de privacidad y se combina con otras medidas, como el uso de contraseñas robustas y actualizaciones frecuentes del router, para mantener alejados a posibles intrusos. Estos pasos ayudan a activar un “modo invisible”, sin comprometer la seguridad de la red.

¿Cómo ocultar la red wifi para proteger la conexión?

La mayoría de los enrutadores modernos permiten ocultar el SSID, es decir, el nombre visible de la red wifi que aparece al buscar conexiones disponibles. Activar esta opción es un proceso rápido que se realiza desde el panel de administración del dispositivo.

Para acceder, debe ingresar la dirección 192.168.1.1 o 192.168.0.1 en el navegador web desde un equipo conectado al wifi. Allí, solicitará las credenciales de acceso, las cuales suelen encontrarse en una etiqueta adherida al propio router.

La lentitud del internet en casa puede deberse a intrusos conectados al WiFi sin permiso. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Una vez dentro del panel, debe buscar la sección ‘Configuración inalámbrica’ o ‘Red Wireless’ y activar la opción ‘Ocultar SSID’. Con esto, la red dejará de aparecer en el listado de redes disponibles, haciendo más difícil que terceros puedan detectarla.

En ese mismo menú, expertos recomiendan cambiar el nombre de la red y crear una contraseña fuerte que combine letras, números y símbolos, reforzando la seguridad del wifi frente a posibles intrusos.