WhatsApp: este es el verdadero significado de los puntos verdes en los chats

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más importante en el mundo, pero a pesar de su amplio uso, no todos conocen su funcionamiento. Por ejemplo, ¿qué significa el punto verde en los chats?

Una de las principales razones de que WhatsApp domine el mercado en la comunicación digital ha sido gracias a las actualizaciones que saca con el pasar de los años, muchas veces agregando funciones que nadie ha solicitado, pero que a la hora de conocerlas resultan ser más útiles para los usuarios.

En ese sentido, el punto verde indica que es un mensaje no leído. Cabe mencionar que la función de “marcar como no leído” se agregó en WhatsApp en julio de 2015, en la versión 2.12.194 de la aplicación, así que ya está implementada desde hace un buen tiempo. Pero, ¿qué es exactamente?

Esta función sirve como un recordatorio o una etiqueta para marcar los mensajes con un punto verde y así señalar que aún no se han leído o que se abrió accidentalmente y no se leyó bien. En general, ayuda dar seguimiento a los chats que tienen mensajes o archivos de prioridad.

Asimismo, esta función solo indica que mensajes no leídos, no realiza cambios en el estado para otros usuarios de la app. Lo que significa que no tiene nada que ver con el visto.

En primera medida, si lo que se quiere es que nadie sepa si ya vio su mensaje, solo basta con desactivar el doble chulo azul, lo cual se puede hacer de la siguiente manera:

Tocar el ícono “más opciones” (son los tres puntos en la parte superior derecha de la ‘app’).

Dirigirse a “Ajustes” y acto seguido tocar “Cuenta”

Orientarse a la opción de “Privacidad” y desactivar la opción “Confirmaciones de lectura”.

Las confirmaciones de lectura son las opciones donde los usuarios pueden saber si se leyó o no el mensaje. Un chulo gris significa que el mensaje se envió correctamente; dos chulos grises indican que el mensaje se entregó correctamente, y los dos chulos azules marcan que el destinatario abrió el mensaje.

¿Cómo se activa el punto verde de “mensaje sin leer”?

Con los siguientes pasos se puede activar la función:

En primera medida, dirigirse al chat que se quiera marcar.

Mantener presionado el chat escogido durante un par de segundos y esperar a que se seleccione.

Tocar los tres puntos de la parte superior derecha de la pantalla y después seleccionar la opción “marcar como no leído”.

Además, se puede activar y desactivar dicha función las veces que sea necesaria en cualquier chat se que tenga registrado. Cabe aclarar que el mensaje sin leer no es lo mismo que la confirmación de lectura.

WhatsApp: este es el verdadero significado de los puntos verdes en los chats - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El truco para evitar el ‘escribiendo’ en WhatsApp

En el último tiempo, WhatsApp ha incluido diferentes opciones de personalización, con el objetivo de brindar intimidad a los usuarios. No obstante, el ‘escribiendo’ aún no se ha podido quitar de una manera oficial.

Esa opción que demuestra cómo la otra persona está redactando un mensaje, es para muchos usuarios incómodo, debido a que algunos piensan que esto altera su última conexión o porque está pensando en qué decir, entre otros factores. Sin embargo, existen diferentes métodos para eliminarlo.

Por ahora, el modo más sencillo es activando el modo avión en el teléfono móvil. Es decir, recibe el mensaje, acto seguido dirigirse a la conversación con el modo avión activado y escribir, luego volver a reactivarlo. De este modo, la persona recibirá el mensaje, pero sin saber que fue escrito.

La segunda medida es activar las notificaciones de la aplicación con el propósito de responder desde ellas, sin que la otra persona vea que usted está escribiendo, ya que la aplicación no se abre. Asimismo, no notifica la última conexión.

La última opción es escribir lo que uno quiere contestar en las notas de Android o iOS o en el cuerpo del correo electrónico, acto seguido copiar el mensaje y así se evita el escribir en la aplicación de mensajería.