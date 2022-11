WhatsApp: ¿para qué sirven las nuevas tarjetas de contacto en la app?

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

WhatsApp ha introducido una nueva característica con la que los usuarios podrán compartir sus tarjetas de contacto. La presencia de esta novedad ha sido comprobada en la versión beta de la última actualización de la aplicación para Windows.

De acuerdo con WABetaInfo, portal especializado en filtrar novedades de WhatsApp, la plataforma de mensajería está poniendo a disposición de algunos usuarios en Microsoft Store una actualización que introduce el botón ‘Contactos’ en el apartado de ‘Adjuntar’, donde ya aparecen otras opciones como las Encuestas o los Archivos.

Este portal ha indicado que la opción Contactos permitirá a los usuarios compartir sus tarjetas de contacto, con su correspondiente imagen e información, a sus destinatarios para que las agreguen de forma sencilla a su libreta de direcciones.

Esta capacidad ha llegado a algunos usuarios beta después de instalar la actualización de WhatsApp beta para Windows 2.2247.2.0, disponible en Microsoft Store. Este portal ha indicado, por otra parte, que se implementará a más beta tester en los próximos días.

Cabe subrayar que esta no es la única novedad en la que la aplicación de mensajería instantánea se encuentra trabajando, pues recientemente WABetaInfo indicó que se está optimizando otro cambio para la interfaz de WhatsApp Web y escritorio.

La compañía está tomando acciones para implementar un nuevo botón de atajo que permita silenciar los chats grupales, mientras chatea desde un PC.

No obstante, se trata de una opción que por ahora solo está presente en la versión beta de WhatsApp escritorio, por lo tanto, solo algunos usuarios han podido acceder a esta característica.

Es importante subrayar que en los últimos meses WhatsApp ha mostrado un gran interés en mejorar la experiencia del usuario con los chats grupales, por ello lanzó su función de ‘Comunidades’ como una apuesta para organizar y optimizar las herramientas que están presentes en los grupos.

Siguiendo esa línea, la plataforma también amplió el número de participantes que pueden integrar una conversación grupal, pues ahora es posible tener un chat 1024 participantes junto a un amplio número de subgrupos en una comunidad de WhatsApp.

Por esta razón, WhatsApp ahora se encuentra trabajando en un botón de atajo de silencio para los chats grupales.

De acuerdo con una captura de pantalla tomada por WABetaInfo, el botón aparece dentro del encabezado de los chats grupales y gracias a él será mucho más sencillo deshabilitar las notificaciones de los mensajes recibidos en el grupo.

WhatsApp Web tendrá un nuevo botón para silenciar chats. - Foto: Captura de pantalla de WaBetaInfo

Cabe subrayar que esta herramienta sería una característica complementaria a la función que permite deshabilitar automáticamente las notificaciones para grupos grandes cuando superan cierto número de participantes.

Dicha opción se encuentra presente en WhatsApp beta para Android, desde hace dos semanas, y fue lanzada como una ayuda especial para los usuarios que se sienten incómodos ante la andanada de notificaciones día a día, genera un chat grupal con una gran cantidad de integrantes.

Es importante reiterar que el botón de atajo para silenciar los chats grupales está en desarrollo y ello es sumamente probable que se convierta en una característica que sería lanzada en una futura actualización para la versión oficial de WhatsApp escritorio.

No obstante, WhatsApp aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la eventual implementación de estas características, de manera que aún no es posible establecer la fecha en la que se lanzaría una actualización que las incluya.

¿Cómo obtener la versión de WhatsApp escritorio en un PC?

Los usuarios de Windows pueden encontrar esta aplicación de manera muy sencilla, para ello solo deben dirigirse a la Microsoft Store y desde allí buscar la app de WhatsApp. Posteriormente, se tendrá que pulsar en el botón de ‘descargar’ y el PC hará el proceso de forma automática.

Vale la pena subrayar que la versión de WhatsApp escritorio surge como una herramienta alternativa para los usuarios que no desean acceder a sus chats desde un navegador web y que prefieren tener en su PC una aplicación para ingresar rápidamente a la plataforma.