Muchas personas prefieren descargar la versión no oficial de WhatsApp debido a las herramientas que ofrece.

WhatsApp Plus 2023: así puede descargar la última versión para teléfonos Android

WhatsApp Plus se ha convertido en los últimos años en una plataforma muy común entre los usuarios de smartphones en Colombia y el mundo, aunque se trata de un servicio que no fue creado por Meta, muchas personas instalan esta plataforma en sus dispositivos porque permite incorporar funciones que la aplicación original carece.

Gracias a ello, usuarios cuentan con una herramienta que les permite manipular con más libertad algunas opciones (como la hora de conexión o el doble check azul) y la apariencia que posee la plataforma, también es posible chatear usando dos números distintos desde el mismo celular.

Sin embargo, al WhatsApp Plus ser una versión no oficial de la popular plataforma de mensajería, no cuenta con todos los permisos legales y reconocidos por WhatsApp Messenger. Por esto, emplea un código de fuente y lo modifica buscando sumar nuevas funciones que atrapan a muchos usuarios en el mundo.

WhatsApp Plus ofrece varias funcionalidades que no tiene la aplicación oficial. - Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty Images

Las personas que deseen descargar la última versión de WhatsApp Plus tendrán que crear una copa de la cuenta en la aplicación original y después eliminarla del celular. Posterior a esto se podrá descargar la APK de la WhatsApp Plus en los dispositivos Android. Después de esto se deberá activar el modo de fuentes desconocidas, para que el teléfono pueda agregar cualquier otra aplicación que no se encuentre en la Play Store.

Esto último se puede hacer yendo a ajustes, después a seguridad, luego a fuentes desconocidas y en ese punto elegir “aceptar”. Para finalizar la instalación se debe dar ejecutar el archivo apk para que todo quede listo en el dispositivo y se pueda comenzar a usar la versión 2023 de WhatsApp Plus.

No obstante, Meta anunció que borrará de forma definitiva las cuentas que utilicen softwares no autorizadas por la compañía. De acuerdo con el comunicado, no tolerarán que los internautas estén usando las versiones modificadas.

“Estas aplicaciones ponen en riesgo la privacidad y la seguridad. Si las empleas, no hay garantía de que tus mensajes o datos, como tu ubicación o los archivos que compartes, sean privados y estén seguros. Es posible que se suspenda tu cuenta de manera temporal o definitiva”, precisa la compañía en su página oficial.

La aplicación adquirida hace unos años por Mark Zuckerberg y su compañía META, viene desarrollando continuamente mejoras en su servicio. - Foto: AFP

Pese a estas advertencias, muchas personas siguen usando esta versión no oficial de la plataforma, ya que les ofrece funciones que no encuentran en la versión original y que les resulta mucho más cómodas para usar la aplicación. Por este motivo hay que tener en cuenta los “contras” de usar esta app y los riesgos en seguridad que corre para los teléfonos celulares.

Una nueva amenaza

Ciberdelincuentes aseguran a través de redes sociales tener la capacidad de restablecer cuentas de WhatsApp bloqueadas por la plataforma para que sus propietarios puedan volver a utilizarlas siempre que aporten una cantidad de dinero.

La plataforma de mensajería, propiedad de Meta, se reserva el derecho a cancelar sus servicios en caso de que los usuarios no cumplan con las condiciones de uso que detalla en su página web.

Entre las acciones o actividades que la WhatsApp prohíbe y que podrían ser motivo de bloqueo de una cuenta están la copia y distribución de obras derivadas de su servicio o los contenidos que fomenten conductas ilegales o inapropiadas. Ejemplo de ello es el uso de aplicaciones no oficiales como WhatsApp Plus u otros servicios similares.

WhatsApp apunta en esta página, de hecho, que puede modificar, suspender o cancelar el acceso de ciertos usuarios a sus servicios “en cualquier momento y por cualquier motivo”, en caso de que los usuarios provoquen daños o pongan en riesgo tanto a otros usuarios como a la propia plataforma.

WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas en todo el planeta. - Foto: Getty Images

Los ciberdelincuentes han aprovechado esta situación para compartir falsas ofertas a través de redes sociales, en las que indican que, previo pago, son capaces de desbloquear estas cuentas interrumpidas por un mal uso del servicio.

Así lo ha constatado WABetaInfo, que ha compartido uno de estos falsos anuncios en el que un agente malicioso anima a los bloqueados a establecer contacto con un usuario de Instagram para recuperar sus cuentas.

“Ponte en contacto con scitech_codes en Instagram, explícales la situación y seguro que pueden ayudarte a restaurar tu cuenta”, ha comentado una usuaria que se da a conocer como @ElizabethC361 a otro que solicitaba ayuda a este portal especializado para recuperar su cuenta.

Esta usuaria, de hecho, ha asegurado haber podido restablecer su cuenta después de haber pagado por un código de ‘software’ para acceder a su cuenta. Desde WABetaInfo, por su parte, han recordado que este tipo de usuarios estafan dinero a las víctimas y que solo WhatsApp es capaz de desbloquear cuentas.