WhatsApp Plus APK: Guía práctica para descargar la última versión de abril sin perder los chats

A pesar de ser una plataforma completa, algunos usuarios prefieren utilizar versiones no oficiales como WhatsApp Plus, desarrollada por terceros, que incorpora funciones adicionales. La versión azul de esta aplicación se ha vuelto una alternativa eficaz para aquellos que desean personalizar los colores de la app y utilizar funciones para volverse invisibles ante otros contactos.

Es importante destacar que para aquellos usuarios que desean utilizar este servicio, el proceso para obtener la aplicación en su dispositivo móvil es diferente, ya que al no ser oficial en dispositivos Android, no está disponible en la Play Store . Por lo tanto, es necesario descargar un archivo APK desde fuentes externas.

WhatsApp Plus ofrece varias funcionalidades que no tiene la aplicación oficial. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty Images

¿Cómo descargar gratis la última versión de WhatsApp Plus 2024?

Antes de ejecutar la instalación de la última versión disponible de WhatsApp Plus, se recomienda que el usuario realice una copia de seguridad de toda la información presente en sus chats. De esta manera, se garantiza un respaldo de los stickers, notas de voz, fotos, videos y otros archivos importantes.

Para descargar el archivo APK de la versión más reciente de WhatsApp Plus, es necesario seguir el siguiente procedimiento:

Una vez completado el proceso, podrá utilizar WhatsApp Plus. Es importante tener en cuenta que al ser una versión no oficial, debe mantenerla actualizada para evitar posibles bloqueos o restricciones por parte de Meta.

WhatsApp Plus permite tener manejar dos cuentas en un mismo celular | Foto: Composición de SEMANA

Por este motivo, tanto desde la red social como desde numerosos expertos en tecnología, se ha advertido que, al no ser una versión oficial de la aplicación, WhatsApp Plus podría exponer los datos personales de los usuarios a riesgos de seguridad. Esto podría facilitar el robo de datos personales, direcciones y otra información sensible, permitiendo a los ciberdelincuentes robar cuentas y enviar mensajes falsos con diferentes objetivos, principalmente orientados hacia el robo de datos o económico.