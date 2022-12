WhatsApp Plus: así puede activar el ‘Modo avión’ en la aplicación

El ' Modo avión’ es una función que está disponible en todos los dispositivos móviles, ya sea un sistema operativo Android o iOS. Esta herramienta es un tipo de ajuste que sirve para desconectar todas las conexiones inalámbricas.

Los teléfonos inteligentes no tendrán acceso a Internet, recibir o realizar llamadas, mensajes de texto, activar el GPS, Bluetooh o activar los datos móviles; es por eso que las aplicaciones también se verán afectadas.

No obstante, en las últimas horas se dio a conocer que WhatsApp Plus, la versión no oficial de la plataforma de mensajería instantánea, incluyó su propio ‘Modo avión’, es decir, que solamente se va a desconectar el internet de la referida plataforma sin afectar las demás funciones del dispositivo.

Es de recalcar que WhatsApp tiene normas muy estrictas en contra del uso de apps no oficiales en el servicio de mensajería. La aplicación, propiedad de Meta, ha afirmado en su blog oficial que la utilización de apps no oficiales puede crear brechas de seguridad que pueden ser aprovechadas por los ciberdelincuentes, que constantemente intentan robar información privada del usuario.

¿Cómo activar el ‘Modo avión’ en WhatsApp Plus?

Abrir la versión Plus y otorgar todos los permisos solicitados.

Dirigirse a los tres iconos ubicados en la parte superior.

Presionar el icono de Wifi.

Por último, pulsar el apartado ‘Activar tema’.

Con estos sencillos pasos se podrá activar el “Modo avión”, es decir, que no se recibirán mensajes textuales, llamadas, videollamadas. Tampoco se podrá ver ni publicar estados. Para desactivar esta función, se debe llevar a cabo los mismos pasos.

Así puede descargar e instalar WhatsApp Plus

Para lograr la instalación de esta aplicación no oficial, es necesario realizar una copia de seguridad de los chats mediante la opción ofrecida por WhatsApp y luego llevar a cabo los siguientes pasos:

Desinstalar WhatsApp del teléfono.

Descargar la última versión APK de la plataforma en el navegador de preferencia.

Activar la opción de instalación de fuentes desconocidas.

Instalar la APK y conceder los permisos necesarios.

Abrir la aplicación e ingresar el número de teléfono.

Después ingresar el código de verificación que llegará vía SMS al dispositivo.

¿Cómo usar dos cuentas de WhatsApp Plus en un mismo celular?

Para poder utilizar de forma simultánea dos cuentas de la aplicación, es fundamental que el usuario verifique si su teléfono inteligente cuenta con la opción de manejar aplicaciones duales. En caso de que el equipo sea compatible con dicha función, será necesario que el usuario ejecute los siguientes pasos:

Ingresar a los ajustes del teléfono

Ingresar a la opción “Funciones avanzadas” (presente en equipos Samsung) y luego buscar la función “Dual Messenger”. En otros dispositivos Android habrá que buscar en la configuración la opción “clonar app”.

Habilitar la opción “WhatsApp Plus” como app dual.

Al ejecutar estos pasos, el teléfono generará una segunda aplicación de WhatsApp Plus

Ahora será necesario reiniciar el dispositivo, después de ello el usuario podrá emplear la otra app con un número de teléfono diferente. De hecho, esta herramienta también permite definir qué contactos podrán estar presentes en la segunda aplicación.

Cabe resaltar es que este método también aplica para tener una segunda cuenta de WhatsApp en un celular, lo cual hace posible que una persona pueda chatear desde dos números telefónicos desde un mismo equipo.

¿Cómo descubrir que otro contacto tiene WhatsApp Plus?