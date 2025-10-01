Windows 11 2025 ya es oficial: Microsoft presenta mejoras en seguridad e inteligencia artificial para su sistema operativo

Microsoft ha lanzado oficialmente la nueva actualización anual de su sistema operativo Windows 11 2025, identificada como versión 25H2, la cual incorpora mejoras en la detección de vulnerabilidades y en la codificación segura asistida por Inteligencia Artificial (IA).

La compañía había liberado una versión preliminar de Windows 11 25H2 a inicios de septiembre, permitiendo a los usuarios acceder de forma anticipada para probarla antes de su lanzamiento oficial. En esa fase inicial ya se había adelantado la retirada de algunas herramientas, como PowerShell 2.0 y la línea de comandos Windows Management Instrumentation (WMIC).

Ahora, la actualización anual de Windows 11 2025 ya está disponible de manera oficial y puede descargarse como un paquete de habilitación (eKB) a través de Windows Update. Este paquete integra tanto las características incluidas en la versión 24H2 como las novedades que introduce 25H2.

Windows 10 quedaría obsoleto tras el lanzamiento de Windows 11. | Foto: NurPhoto via Getty Images

En un comunicado publicado en su blog, Microsoft explicó que ambas versiones comparten una misma base de código y rama de servicio, lo que agiliza los procesos de actualización. Gracias a este modelo, los usuarios seguirán recibiendo nuevas funciones mediante actualizaciones mensuales, en línea con la estrategia de innovación continua de la compañía.

Respecto a las novedades de la versión 25H2, aunque no incorpora nuevas funciones visibles para el usuario final, sí añade mejoras internas, especialmente en el ámbito de la ciberseguridad y la IA. Entre ellas, destacan los avances en la detección de vulnerabilidades durante la compilación y el tiempo de ejecución, así como en la codificación segura asistida por IA.

Según explicó John Cable, vicepresidente de gestión de productos, servicio y entrega de Windows, esta versión ha sido diseñada para “abordar y mitigar las amenazas de seguridad”, en cumplimiento con la política y requisitos del ciclo de vida de desarrollo de seguridad (SDL).

Esta versión ya está disponible para descarga como un paquete de habilitación (eKB) a través de Windows Update. | Foto: Getty Images

La disponibilidad de Windows 11 25H2 comenzó este miércoles para dispositivos elegibles que ya ejecuten Windows 24H2 y tengan activada la opción “Obtener las últimas actualizaciones en cuanto estén disponibles”.

La distribución se realizará mediante tecnología de servicio, el mismo sistema utilizado en las actualizaciones mensuales, lo que garantiza “una experiencia de instalación rápida y confiable”.

Sin embargo, Microsoft advirtió que, en caso de detectar problemas de compatibilidad con aplicaciones o controladores, aplicará una retención de seguridad para impedir la instalación hasta que el inconveniente sea solucionado.