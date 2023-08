WorldCoin: para qué escanea el iris de millones de usuarios esta aplicación global de criptomonedas

La imagen original de los iris no se almacena ni se carga y no es necesaria otra información personal. A través de la criptografía moderna, este código alfanumérico no está vinculado ni a la tarjeta, ni a la cuenta bancaria ni a las transacciones del usuario , lo que protege aún más su privacidad.

Una vez que WorldCoin ha recibido un escáner de iris único, el proyecto emite una identidad digital denominada World ID. El ID no son los datos biométricos del usuario, sino un identificador creado mediante un método criptográfico denominado pruebas de conocimiento cero. No obstante, esto no significa que no haya peligros.