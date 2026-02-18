X se cayó: los lugares de Colombia que más se vieron afectados este miércoles 18 de febrero

La tarde de este miércoles, 18 de febrero, estuvo marcada por fallas en X, la plataforma propiedad de Elon Musk. Usuarios en distintas ciudades del país comenzaron a reportar inconvenientes tanto en celulares como en computadores, lo que generó una ola de comentarios en otras redes sociales.

Quienes intentaban usar el servicio señalaron que las búsquedas no cargaban, algunos videos aparecían en pantalla negra y no se reproducían, e incluso hubo dificultades para ingresar a las cuentas personales. La situación se extendió durante varios minutos y dejó en evidencia problemas en diferentes frentes de la aplicación.

¿Qué fue lo que pasó y desde cuándo?

De acuerdo con datos de Downdetector, los primeros avisos de fallas comenzaron a registrarse hacia las 4:35 de la tarde. La plataforma, que recopila reportes de usuarios en tiempo real, mostró un incremento repentino en las notificaciones relacionadas con el funcionamiento de X.

Los datos mostraron que los problemas no afectaron a todos por igual, pero sí generaron intermitencias. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Según los reportes de Downdetector, el 44 % de los inconvenientes estuvo vinculado con el sitio web, mientras que un 33 % correspondió a problemas en la aplicación móvil. En menor medida, un 22 % de los reportes apuntó a fallas en la conexión con los servidores.

Aunque la interrupción no fue total para todos los usuarios, sí se presentaron dificultades intermitentes que impidieron navegar con normalidad, actualizar el inicio o interactuar con publicaciones.

Las ciudades con más reportes en el país

El mapa de calor compartido por plataformas de seguimiento y replicado por medios nacionales evidenció que las principales alertas provinieron de grandes centros urbanos.

En Bogotá se concentró el mayor número de quejas, especialmente relacionadas con la actualización del contenido principal y la conexión con los servidores. La capital apareció como el punto más intenso dentro del mapa.

Bogotá encabezó las quejas, sobre todo por problemas al cargar el contenido y conectarse al sistema. Foto: Downdetector

En Medellín también se registró una alta cantidad de reportes. Allí, los usuarios señalaron fallas tanto en la versión para celulares como en la página web.

Otras ciudades como Cali y Barranquilla también figuraron con notificaciones, aunque en menor proporción.