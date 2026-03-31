A 15 minutos del Lago de Tota, el pueblo de Boyacá con aguas termales y lindos paisajes

El Lago de Tota es uno de los atractivos naturales que más llama la atención en el departamento de Boyacá. Es el cuerpo de agua dulce más grande de Colombia y allí los viajeros tienen la posibilidad de realizar diversas actividades.

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Muy cerca de este lugar, a solo 15 minutos, se encuentra un pueblo que vale la pena conocer. Se trata de Cuítiva, un pequeño destino en el que los viajeros tienen la posibilidad de disfrutar de sus lindos paisajes y sus aguas termales.

El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que este municipio cuenta con varios sitios de interés histórico, turístico y cultural. Uno de ellos es la capilla doctrinera, que fue declarada monumento nacional y bien de interés cultural de carácter nacional.

De igual forma, de acuerdo con Situr, en este destino los turistas pueden disfrutar de un complejo de aguas con temperaturas muy agradables y propiedades beneficiosas para la salud.

El camino de herradura de Cuítiva es uno de los destinos para no perderse en este destino boyacense. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Así mismo, se encuentran distintas atracciones como piscinas o el baño turco termal, en donde es posible pasar momentos inolvidables y vivir experiencias únicas en un escenario rodeado de bellos paisajes, en el que se respira aire puro.

Atractivos naturales

Precisamente, para los amantes de la naturaleza está un camino de herradura, ubicado en la vereda de buitreros, el cual atraviesa un ecosistema altoandino rico en flora nativa como alisos, cartuchos silvestres, mata de tinto y zonas de cultivos de papa y cebolla.

El pueblo de Boyacá cuyo nombre tiene origen francés; un paraíso verde no solo por su oferta natural, sino por sus esmeraldas

De acuerdo con la Alcaldía Municipal de Cuítiva, este lugar es hogar de aves como la torcaza andina, cucarachero y copetón, además de pequeños mamíferos como conejos silvestres y animales de granja.

Este sendero, empedrado en partes y natural en otras, se puede recorrer a pie o a caballo. Históricamente fue utilizado por arrieros y campesinos para transportar productos, conectando fincas, huertas y sitios sagrados. Con más de un siglo de uso, conserva un alto valor simbólico como vía ancestral que refleja la resistencia, el trabajo y la tradición oral de la comunidad.

Cuítiva es uno de los destinos para visitar en Boyacá, cerca del Lago de Tota. Foto: Situr Boyacá

Otro lugar es el mirador de Cuatro Esquinas, que tiene un entorno natural compuesto por pastos, chilcos, helechos y matorrales. Allí es posible apreciar fauna como colibríes de páramo, copetones, mirlos y conejos silvestres. Es ideal para senderismo, fotografía, meditación y descanso, así como punto de inicio o pausa en rutas ecoturísticas y cabalgatas rurales.

Con acceso peatonal y vehicular, se encuentra a solo 15 minutos del casco urbano de Cuítiva. La Alcaldía indica que su valor radica en su tranquilidad, riqueza ecológica y memoria histórica como lugar de paso de campesinos y arrieros.

Con el fin de promover el turismo, en este pueblo boyacense se han dispuesto predios cercanos al embalse, donde los viajeros disfrutan de alojamiento y hospedaje con piscinas de aguas termales.