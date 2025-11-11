Suscribirse

Turismo

¿A dónde viajan los colombianos en el segundo puente de noviembre? Estos son los destinos más populares

Ciudades principales como Medellín y Bogotá han liderado las búsquedas durante el mes de noviembre.

Redacción Turismo
11 de noviembre de 2025, 6:35 p. m.
Planificando un viaje
Del Caribe colombiano son varios los destinos que atraen a turistas nacionales y extranjeros. | Foto: Getty Images

Con el fin de año cada vez más cerca y aprovechando el mes de noviembre con dos puentes festivos, muchos colombianos han comenzado a planear sus viajes a diferentes destinos nacionales.

Según datos recientes de Booking.com, el segundo feriado del mes, que va del 14 al 17 de noviembre, muestra un marcado auge de los destinos de sol y playa.

De acuerdo con los motores de búsqueda en alojamiento, San Andrés se ubica en el primer lugar con un crecimiento del 93 % en búsquedas, comparado con las mismas fechas del año anterior.

Después de este destino que ofrece sol y playa, se encuentra la ciudad de Medellín (86 %) y Bogotá (65 %). Por su parte, Cartagena continúa siendo un favorito con un incremento del 56%, mientras que Santa Marta mantiene su atractivo con un 22% más de búsquedas, señala el informe de la plataforma.

¿Por qué atraen tanto estos destinos?

  • San Andrés

En esta hermosa isla del Caribe colombiano se encuentran actividades y planes para todos los gustos. Entre las mejores playas de este destino, según el portal oficial de turismo Colombia Travel, están Spratt Bright, ubicada en el sector comercial de San Andrés, bordeada por un malecón lleno de restaurantes, hoteles, bares y tiendas.

La vida cotidiana en la Isla de San Andrés, Colombia, el 21 de diciembre de 2020
La vida cotidiana en la Isla de San Andrés, Colombia, el 21 de diciembre de 2020 | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

También se encuentra Sound Bay, una playa apartada del bullicio de la ciudad, ubicada en una zona habitada por los nativos de la isla, lo que le da un encanto auténtico y tranquilo.

  • Medellín

Uno de los destinos más visitados en Colombia por locales y extranjeros durante el año. La capital antiqueña es un destino que cautiva gracias a su amplia oferta de atractivos turísticos que combinan, historia, cultura, tradición y una deliciosa gastronomía.

Entre sus sitios de interés más emblemáticos se encuentra la Plaza Botero, un espacio en el que hay varias esculturas del maestro colombiano Fernando Botero. Además, está el Museo de Antioquia y el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, uno de los edificios más bellos de la ciudad.

  • Bogotá

Su combinación de historia, cultura, gastronomía y vida urbana vibrante hace de Bogotá un destino especial para vivir nuevas experiencias. Recorrer su centro histórico significa descubrir varias joyas arquitectónicas y barrios tan coloridos como La Candelaria.

También hay una amplia oferta de museos y diferentes espacios llenos de verde para hacer actividades como senderismo.

Bogotá Panoramica
Panorámica de Bogotá Centro Internacional Abril 8 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: GUILLERMO TORRES REINA
  • Cartagena

Considerada como una de las ciudades más hermosas del Caribe, este destino atrae por su arquitectura colonial y su mezcla entre patrimonio histórico, cultura caribeña, playas paradisíacas y una vibrante vida social.

  • Santa Marta

Otro destino encantador del Caribe colombiano, que invita a disfrutar hermosas playas, recorrer su centro histórico colonial, calles empedradas y monumentos emblemáticos.

Uno de los sitios turísticos más frecuentados en Santa Marta es el Parque Nacional Natural Tayrona, un destino con senderos ecológicos que conectan con los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, así como playas paradisíacas y hermosos paisajes.

