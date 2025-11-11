Cundinamarca Fest: el evento turístico, cultural y gastronómico que se realizará este fin de semana en Bogotá

Del 13 al 16 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición del Cundinamarca Fest en el parque Simón Bolívar, en Bogotá.

De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, este evento gratuito buscar reunir a 120.000 asistentes para “celebrar la riqueza cultural, turística y ambiental del departamento”.

El festival contará con cuatro pabellones temáticos: De Cundinamarca para el mundo, con productos insignia como café, flores y esmeraldas; Cundinamarca extrema y deportiva, con simuladores de ciclismo y rafting; Cundinamarca biodiversa, que invita a recorrer los ecosistemas del departamento; y Hablando de Cundinamarca, un espacio para el diálogo sobre sostenibilidad y desarrollo.

“En la zona gastronómica ‘Sabores de Cundinamarca’, más de 50 restaurantes y emprendimientos ofrecerán platos típicos como la gallina campesina, la fritanga y los amasijos de la sabana, mientras el Showroom de Artesanos reunirá a más de 50 creadores con piezas únicas en lana, madera, cerámica y joyería. Además, los mercados rurales y el vivero del festival acercarán al público a los productos y la biodiversidad del territorio”, agregó la Gobernación.

Más de 2.000 artistas animarán los cuatro días del evento con presentaciones musicales y folclóricas. Entre los invitados destacan Jessi Uribe, Fonseca, Aterciopelados, Nampa Básico y Pipe Bueno, quienes harán disfrutar a los asistentes con una variada programación.

Según la gerente del Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca (Idecut), Norma Constanza Solórzano, “el Cundinamarca Fest es el festival marca región más grande del país, un escenario que promueve con orgullo el patrimonio cultural, artístico y turístico del departamento, reafirmando a Cundinamarca como un territorio de identidad, talento y desarrollo sostenible”.

Parque Simón Bolívar. Foto: Alexandra Ruiz Poveda | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Cundinamarca Fest Kids

El festival incorporará la sección Cundinamarca Fest Kids, una zona especialmente diseñada para niñas y niños.

“Allí podrán vivir experiencias educativas y recreativas con un Pasaporte de Explorador que les permitirá recorrer estaciones como Mi Regiotram, Hospital, Caminos Vecinales, La Búsqueda del Dorado, el Nido Cundinamarqués y una experiencia gastronómica con productos locales. Cada parada será una oportunidad para jugar, aprender y reconocer el territorio de manera creativa”, subrayó la entidad.