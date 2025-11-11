Suscribirse

Turismo

Cundinamarca Fest: el evento turístico, cultural y gastronómico que se realizará este fin de semana en Bogotá

El evento se llevará a cabo en el parque Simón Bolívar y plane reunir a 120.000 personas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
11 de noviembre de 2025, 5:27 p. m.
En la zona gastronómica ‘Sabores de Cundinamarca’, más de 50 restaurantes y emprendimientos ofrecerán platos típicos.
En la zona gastronómica ‘Sabores de Cundinamarca’, más de 50 restaurantes y emprendimientos ofrecerán platos típicos. | Foto: Gobernación

Del 13 al 16 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición del Cundinamarca Fest en el parque Simón Bolívar, en Bogotá.

De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, este evento gratuito buscar reunir a 120.000 asistentes para “celebrar la riqueza cultural, turística y ambiental del departamento”.

El festival contará con cuatro pabellones temáticos: De Cundinamarca para el mundo, con productos insignia como café, flores y esmeraldas; Cundinamarca extrema y deportiva, con simuladores de ciclismo y rafting; Cundinamarca biodiversa, que invita a recorrer los ecosistemas del departamento; y Hablando de Cundinamarca, un espacio para el diálogo sobre sostenibilidad y desarrollo.

Contexto: El pueblo de Cundinamarca cuyo nombre fue puesto por un reconocido presidente, es ideal para los amantes de la aventura

“En la zona gastronómica ‘Sabores de Cundinamarca’, más de 50 restaurantes y emprendimientos ofrecerán platos típicos como la gallina campesina, la fritanga y los amasijos de la sabana, mientras el Showroom de Artesanos reunirá a más de 50 creadores con piezas únicas en lana, madera, cerámica y joyería. Además, los mercados rurales y el vivero del festival acercarán al público a los productos y la biodiversidad del territorio”, agregó la Gobernación.

Más de 2.000 artistas animarán los cuatro días del evento con presentaciones musicales y folclóricas. Entre los invitados destacan Jessi Uribe, Fonseca, Aterciopelados, Nampa Básico y Pipe Bueno, quienes harán disfrutar a los asistentes con una variada programación.

Contexto: Tres pueblos de Cundinamarca para conocer y disfrutar durante los puentes festivos de noviembre

Según la gerente del Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca (Idecut), Norma Constanza Solórzano, “el Cundinamarca Fest es el festival marca región más grande del país, un escenario que promueve con orgullo el patrimonio cultural, artístico y turístico del departamento, reafirmando a Cundinamarca como un territorio de identidad, talento y desarrollo sostenible”.

Archivo Semana
Parque Simón Bolívar. Foto: Alexandra Ruiz Poveda | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Cundinamarca Fest Kids

El festival incorporará la sección Cundinamarca Fest Kids, una zona especialmente diseñada para niñas y niños.

“Allí podrán vivir experiencias educativas y recreativas con un Pasaporte de Explorador que les permitirá recorrer estaciones como Mi Regiotram, Hospital, Caminos Vecinales, La Búsqueda del Dorado, el Nido Cundinamarqués y una experiencia gastronómica con productos locales. Cada parada será una oportunidad para jugar, aprender y reconocer el territorio de manera creativa”, subrayó la entidad.

La programación artística ofrecerá espectáculos para todas las edades. Los más pequeños disfrutarán de presentaciones como Caramelos -Disney Safari (jueves 13 y viernes 14, de 2:30 a 3:30), el Paw Patrol Show (sábado 15, de 11:00 a.m. a 12:00 m.), el Disney Encanto Show (sábado 15, de 2:30 a 3:30 p.m.), el Disney Clásico (domingo 16, de 11:00 a.m. a 12:00 m) y la agrupación colombiana ganadora del Latin Grammy al Mejor Álbum Infantil, Clara Luna.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Esta son las pruebas de la expareja del concejal Andrés Escobar tras denunciarlo por consumo de drogas

2. Rusia revela la verdad sobre supuesto apoyo militar del Kremlin al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

3. Oficializan rival de Colombia Sub-17 en el Mundial: contra potencia, día y hora para la segunda ronda

4. Armando Benedetti dice que Cristina Lombana estuvo en el allanamiento en su casa y que supuestamente no habría encontrado nada

5. Noticia oficial de Cristiano Ronaldo para el Mundial 2026: decisión definitiva no tiene marcha atrás

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Cundinamarca Turismo en Colombia

Noticias Destacadas

Planificando un viaje

¿A dónde viajan los colombianos en el segundo puente de noviembre? Estos son los destinos más populares

Redacción Turismo
Santa Sofía, Boyacá

El pueblo de Boyacá cuyo nombre fue puesto en honor a una primera dama y es reconocido por una fruta cultivada durante siglos

Redacción Turismo
Norcasia, Caldas

El municipio de Caldas ideal para disfrutar de piscinas naturales y practicar deportes como rafting en medio de lindos paisajes

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.