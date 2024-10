Anguilla: la paradisíaca isla del Caribe, sin visa para colombianos

El gobierno decidió posicionar a la isla como un destino amigable y acogedor para todos, por lo que quienes quieran caminar sobre la arena blanca de la tercera mejor playa del mundo, según el ranking The World’s 50 Best Beaches 2024, y la tercera mejor playa del Caribe, de acuerdo con la lista de Travel+Leisure 2024 World’s Best lo puede realizar sin ninguna restricción.