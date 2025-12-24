Turismo

Arranca la Feria de Cali: esta es la programación completa para este jueves 25 de diciembre; para no perdérsela

El salsódromo es uno de los eventos más esperados para dar inicio a este tradicional encuentro musical y cultural.

Redacción Turismo
24 de diciembre de 2025, 5:10 p. m.
El Salsódromo es uno de los eventos más importantes de la Feria de Cali.
El Salsódromo es uno de los eventos más importantes de la Feria de Cali. Foto: Alcaldía de Cali/API.

El reloj empezó la cuenta regresiva para dar inicio a una nueva versión de la Feria de Cali, uno de los eventos culturales y musicales más importantes del país, que este año se celebrará en su versión número 68.

De acuerdo con información de la Alcaldía Municipal, en el marco de esta celebración, que inicia este 25 de diciembre y se extiende hasta el 30 del mismo mes, se realizarán 54 eventos oficiales, muchos de los cuales tienen la posibilidad de acceso gratuito.

Este tradicional encuentro dará inicio en la Autopista Suroriental con el Salsódromo, que se realizará entre las carreras 53 y 41, a partir de las 4:00 p.m. hasta las 2:00 a.m., del viernes 26 de diciembre. Para este evento se deben comprar boletas.

El Salsódromo que se caracteriza por ser un espacio lleno de arte, música y tradición, es considerado el corazón de la Feria, al mostrar el talento artístico que ha posicionado a Cali como la capital mundial de la salsa.

Salsódromo
Salsódromo en la Feria de Cali. Foto: Alcaldía de Cali/API.

Otros eventos del primer día de Feria

Además del Salsódromo, la agenda del jueves 25 de diciembre incluye otras actividades que vale la pena disfrutar.

  • Feria Rural y Comunera: desde las 3:00 p.m. hasta la 1:00 a.m. Se realiza en las comunas 2, 5, 15, 19, La Elvira y Los Andes. (Entrada libre)
  • Tascas: Centro de Eventos Verde Arena
  • Brisas Caleñas – Festival Alternativo: Parque Uribe Uribe, 4:30 p.m. a 3:00 a.m.
  • La Clave – Audio Bar Old Parr: La Arboleda Centro Eventos, Calle 11 #28-89, Arroyo Hondo (Yumbo), 8:00 p.m. a 5:00 a.m.
Según Jairo García, secretario de Seguridad y Justicia Distrital, para esta nueva versión de la Feria, la capital vallecaucana contará con un importante refuerzo en seguridad durante los días del evento, con la llegada de 400 hombres y mujeres para labores de control y prevención, además de 800 policías adicionales que fortalecerán los eventos y programaciones oficiales.

Salsódromo
El salsódromo da el inicio oficial a la feria de Cali. Foto: Alcaldía de Cali/API.

De igual forma, las autoridades hacen un llamado a la responsabilidad en el consumo de alcohol, el uso de pirotecnia y el cuidado de niños y niñas. Durante toda la feria funcionará un Puesto de Mando Unificado (PMU), con atención permanente a través de la línea 123.

Cabe recordar que la Feria de Cali contará con cuatro grandes desfiles: el Salsódromo, Fiestas de mi Pueblo, Autos Clásicos y Antiguos y el Carnaval de Cali Viejo, además de una amplia programación cultural y artística en distintos puntos de la ciudad, buena parte de ella gratuita para que tanto los habitantes como quienes lleguen para disfrutar de este evento puedan participar.

La Feria de 2025 también tendrá programación en el barrio Obrero; casetas en el Acuaparque de la Caña, el Bulevar de Oriente y el barrio Mariano Ramos; y actividades en los 15 corregimientos y 22 comunas con la Feria Rural y Comunera, precisa la Alcaldía.

