Así es el municipio más joven del Valle del Cauca, un destino ideal para los amantes de la naturaleza

Está ubicado a 167 kilómetros de Cali.

Redacción Turismo
26 de agosto de 2025, 7:07 p. m.
El Dovio es el municipio más joven del Valle.
El Dovio es el municipio más joven del Valle.

El Valle del Cauca es uno de los destinos turísticos más completos de Colombia debido a que combina naturaleza, historia, gastronomía y tradiciones únicas.

Entre sus 42 municipios se encuentra El Dovio, ubicado a 167 kilómetros de Cali.

El nombre de esta población en lengua indígena se traduce como “rodeado de montañas”, un significado real, ya que la vertiente oriental de la cordillera Occidental rodea al municipio, según destaca la Gobernación del Valle.

Como muchas poblaciones del norte de este departamento, el acento de sus habitantes pasa de ser valluno a paisa, debido a la colonización antioqueña y caldense que hubo en la zona.

Es considerado el municipio más joven del departamento. Fue elevado a este categoría en 1956.

Este municipio tiene poco más de 9000 habitantes.
Este municipio tiene poco más de 9000 habitantes.

Atractivos

Entre los principales atractivos turísticos de El Dovio se encuentra la serranía de los Paraguas, un ecosistema considerado como “vital a nivel regional, en el que se encuentra un bosque de niebla rodeado de aves y animales silvestres”.

Otro sitio para el esparcimiento es la cascada El Salto, imponente por su gran altura y belleza.

Según señala el portal Travel Valle del Cauca, esta cascada tiene 20 metros de altura y se nutre de “numerosas fuentes de agua que hacen que sus ríos y arroyos sean mágicos. Además, es un lugar para el disfrute y el turismo ecológico gracias a su maravillosa flora y fauna”. La cascada se encuentra a una hora de la cabecera municipal de El Dovio, en la zona de El Oro.

También es imperdible la piscina natural San José, en la que se unen dos ríos importantes: el Garrapatas y el Dovio.

El mirador Loma de la Cruz es otro lugar atractivo, considerado el sitio de las peregrinaciones religiosas e ideal para apreciar el municipio y disfrutar del aire puro.

“Es un cerro elevado donde los turistas y propios pueden disfrutar del aire puro a cada instante, lo mismo que deleitar la vista contemplando el municipio de El Dovio, con sus hermosos y refrescantes paisajes. Este sitio es ideal para el descanso, la reflexión y la meditación”, destaca la alcaldía de El Dovio.

La Gobernación afirma que caminar por el pueblo es una gran experiencia que puede ser considerada como una “terapia visual”.

“Estar rodeado de montañas verdes de vitalidad, bajo un cielo azulado y sentir el clima primaveral rozando su piel no es más que una muestra de que aquí la vida es hermosa”, señala en un reseña de su portal web.

Y agrega: “En El Dovio no hay preocupaciones, lo único que tendrá pendiente por hacer será tomarse un buen café, preguntar por los pandebonos de horno de leña y por los ‘subidos’, hechos de maíz, queso y un dulce toque secreto”.

Valle del Caucael dovioTurismo en Colombiadestinos turísticos en colombia

