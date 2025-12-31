Turismo

Así es el pueblo llamado ‘puerta de oro del norte de Boyacá’, un tradicional destino perfecto para el ecoturismo

Este lugar se encuentra a tres horas de Tunja, capital del departamento.

Redacción Turismo
31 de diciembre de 2025, 9:59 p. m.
Este destino destaca por sus encantos naturales y la belleza de su parque principal.
Foto: Gobernación de Boyacá/API.

Boyacá es un destino lleno de historia, cultura y paisajes que llaman a conocer y disfrutar de experiencias diferentes. Es un destino ideal para quienes buscan sumergirse en la tradición y belleza que ofrece Colombia, en medio de ambientes naturales y tranquilos.

Este departamento alberga 123 municipios que se encuentran en 13 provincias. Uno de ellos es Susacón, ubicado en la provincia Norte, a aproximadamente tres horas de Tunja, capital del departamento.

Se le conoce como la ‘puerta de oro del norte de Boyacá’ y destaca por sus lindos paisajes y la posibilidad de desarrollar actividades al aire libre. Información de la Gobernación indica que este es un destino con una gran variedad de senderos, piscinas naturales y una buena oferta cultural.

La mencionada fuente asegura que dentro de los recursos naturales del municipio se encuentran el Valle de los Frailejones, la Laguna de Guantiva y el Páramo de Guantiva.

Susacón, Boyacá
Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

También tiene otros atractivos como la vereda Siapora, adornada con casas de bahareque, el mirador la Cruz de Mayo y la Laguna del Tobal.

En el centro del pueblo está su parque principal, un espacio adornado de jardines, que se mezcla con las huellas de un pasado colonial con algunos visos de modernidad.

La parroquia San Pablo Apóstol es el epicentro de la espiritualidad de la gente de Susacón y uno de los lugares que el turista debe conocer, gracias a su belleza e imponencia arquitectónica.

Las condiciones climáticas que se encuentran en este municipio generan que sus habitantes se dediquen a actividades como la agricultura con cultivos como el tabaco negro y el fique. Los pobladores trabajan en la elaboración de ruanas, sombreros y alpargates en este último material, los cuales son comercializados, en su mayoría, fuera de la región, según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr).

Estas tierras boyacenses también son productoras de durazno, fruta de la que se preparan derivados como dulces, postres y arequipe.

Páramo de Guantiva, Boyacá
Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Datos de interés

De acuerdo con Situr, Susacón se llamaba el cacique que gobernaba el territorio antes de la llegada de los españoles y en lengua indígena significa: aliado del cacique Susa.

Durante la época de la Colonia, parte del territorio de Susacón perteneció a Soatá. La fundación de la parroquia se le atribuye a Nicolás Ramírez, en 1809; los libros de historia hablan del paso de Simón Bolívar por estas tierras en seis oportunidades.

El territorio ondulado de este municipio boyacense se encuentra sobre la cordillera Oriental y sus ríos más importantes son Chicamocha y Susacón, el cual hace parte de la microcuenca La Jabonera.

