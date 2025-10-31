El departamento de Santander es ideal para quienes buscan una mezcla de aventura, naturaleza y cultura. La región es famosa por su geografía, que incluye el Cañón del Chicamocha, además de pueblos como Barichara, considerado uno de los más bonitos de Colombia.

Es un destino en el que destacan los paisajes naturales, montañas, cascadas y ríos que vale la pena conocer. Santander alberga 87 municipios, muchos de los cuales tienen un gran reconocimiento histórico y otros han ganado relevancia por su oferta turística que es amplia y muy indicada para los amantes de la aventura.

Una de las opciones que hay en este territorio es Palmar, situado en la provincia Comunera. Es un territorio que al norte limita con Galán, al este con El Socorro y Cabrera, por el oeste con Hato, y, al sur, con Simacota.

Palmar es uno de los municipios ideales para conocer en Santander. | Foto: Facebook Alcaldía Municipal Palmar/API.

Uno de los mayores tesoros con el que cuentan los habitantes de este pueblo es una antigua ceiba con más de 300 años de historia. Se trata de un árbol gigante que descansa en la mitad del parque y que se ha convertido en uno de los mayores referentes turísticos y culturales de la población. Se dice que es la más grande del país en área urbana.

Sitios de interés

Sin duda, el primer sitio imperdible para visitar en este municipio santandereano es el parque principal, en el que se encuentra la inmensa ceiba. Este es un espacio especial donde los pobladores disfrutan del sol bajo la sombra del imponente árbol, que ha sido testigo del paso de muchas generaciones y es considerado como un símbolo de la región.

En este lugar, los sonidos emitidos por los pájaros llaman la atención y permiten sumergirse en la esencia no solo de este espacio, sino de las costumbres y tradiciones de sus pobladores, quienes permiten descubrir la historia alrededor de este mágico tesoro escondido en Santander.

Desde su plaza principal también se puede apreciar la arquitectura de sus construcciones que destacan por sus fachadas blancas y verdes que llaman la atención de propios y extraños.

Palmar es reconocido por su belleza paisajística y natural. | Foto: Facebook Alcaldía Municipal Palmar/API

A las afueras

Para los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre, por este territorio pasan los ríos Suárez y Fonce, que son ideales para practicar deportes como el rafting con diferentes niveles de dificultad.

Allí también se encuentra la quebrada La Cinco Mil (el pozo del amor), según los datos de la Alcaldía. A esta se suman las quebradas La Chiringua y La Oroca, así como el chorro Alto.

Este es un municipio al que se le reconoce por su riqueza paisajística, cultural y gastronómica. Allí los viajeros pueden hacer senderismo, avistamiento de especies y realizar diversas actividades al aire libre.