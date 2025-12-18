Turismo

Así es el valle de tumbas subterráneas, al estilo Egipto, que se puede visitar en Colombia y pocos conocen

Esta joya arqueológica se encuentra al suroeste del país, en la cordillera Central de los Andes. Descubra cómo visitarlo.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
18 de diciembre de 2025, 7:32 p. m.
Así es el Parque Arqueológico Nacional de Tierradentro.
Así es el Parque Arqueológico Nacional de Tierradentro. Foto: Crédito: Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) / API

Colombia, además de ser considerado un paraíso para los amantes del turismo de naturaleza, aventura y bienestar, también se ha consolidado como un destino ideal para quienes buscan joyas arqueológicas.

Al suroccidente de Colombia, en plena cordillera Central de los Andes, exactamente en el municipio de Inzá, en el departamento del Cauca, se localiza una de esas joyas que despiertan el interés de los viajeros más curiosos. Se trata del Parque Arqueológico Nacional de Tierradentro.

Disneyland París se llena de basura por huelga de limpieza y el hecho genera indignación entre usuarios de redes y visitantes

En este enclave de enorme valor histórico y cultural, se encuentra un valle de tumbas subterráneas excavadas en roca que, por su complejidad y simbolismo, siempre ha sido relacionada con los grandes complejos funerarios del antiguo Egipto.

De acuerdo con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y la Unesco, estas joyas arqueológicas son la mayor concentración de tumbas de tiro monumentales precolombinas con cámaras laterales, conocidas como hipogeos, las cuales fueron talladas en la toba volcánica bajo las cimas de las colinas y las crestas montañosas.

Turismo

Buga bajo las estrellas: así se iluminó la Ciudad Señora para recibir a los turistas en esta temporada navideña

Turismo

Atractivos poco explorados para visitar en ‘La Ciudad Blanca’ de Colombia, un destino de hermosos paisajes

Turismo

Arranca el Samana Fest en Santa Marta; estas son las actividades que se van a realizar

Turismo

El pueblo cafetero para disfrutar en medio de casas de colores, artesanías, palmas de cera y neblina; una joya imperdible

Turismo

Sitios imperdibles para visitar en el municipio colombiano que alberga los árboles tropicales más grandes del país

Turismo

Disneyland París se llena de basura por huelga de limpieza y el hecho genera indignación entre usuarios de redes y visitantes

Turismo

El tesoro oculto del suroeste antioqueño donde es posible ver 13 pueblos desde un solo lugar

Turismo

Así es el pueblo antioqueño que se relaciona con una célebre novela; un mágico destino de lindos paisajes y cultivos de café

Turismo

El pueblo vallecaucano dibujado entre montañas y lindos paisajes, perfecto para el ecoturismo y para degustar un delicioso café

Turismo

A 30 minutos de Tunja, el pequeño pueblo boyacense ideal para disfrutar de su riqueza natural y su agradable clima

Parque Arqueológico Nacional de Tierradentro
Las tumbas que se encuentran en este parque revelan la complejidad social y la riqueza cultural de una sociedad prehispánica en los Andes del norte. Foto: Crédito: Colparques / API

Sobre estas estructuras, algunas de hasta 12 metros de ancho y 7 metros de profundidad, se sabe que fueron edificadas entre los años 600 y 900 d. C. y que funcionaron como espacios funerarios colectivos de entierro secundario, destinados principalmente a miembros de las élites de estas antiguas sociedades.

Por otro lado, estas mismas fuentes explican que, el alto nivel de complejidad alcanzado por la arquitectura de estas tumbas resulta evidente en sus cámaras subterráneas, que evocan el interior de grandes viviendas con un admirable tallado en toba de las escaleras que dan acceso a un vestíbulo y a la cámara.

De igual manera, se destaca la disposición de columnas centrales y perimetrales, cuya ejecución exigió una planificación muy cuidadosa. A todo esto se suma su decoración con murales policromados elaborados con diseños geométricos, zoomorfos y antropomorfos en pintura roja y negra sobre un fondo blanco.

¿Cómo llegar al Parque Arqueológico Nacional de Tierradentro?

Para quienes desean descubrir las joyas que se esconden en este sitio de interés, es importante tener en cuenta que el parque está situado cerca del resguardo indígena de San Andrés de Pisimbalá. Para visitarlo desde Bogotá hay tres opciones:

Parque Arqueológico Nacional de Tierradentro
Este parque está conformado por cuatro áreas, distribuidas en pocos kilómetros cuadrados. Foto: Crédito: Colparques / API
  • En avión: es posible tomar un vuelo directo desde Bogotá hasta Popayán, cuyo trayecto dura aproximadamente 1 hora. Al llegar, justo al lado del aeropuerto se encuentra la terminal de transportes, desde donde se puede tomar un bus hasta Tierradentro. El recorrido por carrretera dura unas 4 horas.
Sitios imperdibles para visitar en el municipio colombiano que alberga los árboles tropicales más grandes del país
  • En bus: desde la Terminal de Transporte El Salitre se encuentra una ruta con destino a La Plata (Huila). El viaje dura unas siete horas y media y, una vez en el punto, se debe abordar otro bus rumbo a Tierradentro (dos horas).
  • En carro particular: tomando la ruta Bogotá–Neiva–La Plata–Tierradentro, recorriendo una distancia total de aproximadamente 600 kilómetros y una duración entre 10 y 11 horas.

También se puede llegar desde Popayán, la ciudad más cercana al parque, o Cali, tomando primero un un bus hacia la Ciudad Blanca.

Mas de Turismo

Alumbrado en Buga

Buga bajo las estrellas: así se iluminó la Ciudad Señora para recibir a los turistas en esta temporada navideña

Popayán, Cauca

Atractivos poco explorados para visitar en ‘La Ciudad Blanca’ de Colombia, un destino de hermosos paisajes

Parque Arqueológico Nacional de Tierradentro

Así es el valle de tumbas subterráneas, al estilo Egipto, que se puede visitar en Colombia y pocos conocen

Festival Samana

Arranca el Samana Fest en Santa Marta; estas son las actividades que se van a realizar

Un reciente estudio de inteligencia artificial ha identificado al pueblo más atractivo del Eje Cafetero, evaluando diversos factores estéticos y culturales. Este análisis ha revelado un lugar que combina de manera única la belleza del paisaje y la arquitectura local.

El pueblo cafetero para disfrutar en medio de casas de colores, artesanías, palmas de cera y neblina; una joya imperdible

Palmar, Santander

Sitios imperdibles para visitar en el municipio colombiano que alberga los árboles tropicales más grandes del país

Cada año millones de personas llegan al parque para disfrutar de sus atracciones.

Disneyland París se llena de basura por huelga de limpieza y el hecho genera indignación entre usuarios de redes y visitantes

Tarso, Antioquia

El tesoro oculto del suroeste antioqueño donde es posible ver 13 pueblos desde un solo lugar

Río Caño Cristales, La Macarena (Meta)

Caño Cristales: esta es la época de 2026 en la que se puede visitar esta maravilla natural, una de las más lindas del mundo

Feria de Cali

Planes imperdibles para pasar el fin y comienzo de año en Colombia; estos son los festivales más tradicionales

Noticias Destacadas