Atractivos poco explorados para visitar en ‘La Ciudad Blanca’ de Colombia, un destino de hermosos paisajes

Aunque el plan más popular para hacer en Popayán, comúnmente conocido como ‘la ciudad blanca’ de Colombia por el color de sus casas, es caminar por su centro histórico, este destino tiene mucho más que ofrecer a sus visitantes gracias a su privilegiada ubicación y riqueza natural.

En primer lugar, es considerado un lugar ideal para quienes desean hacer turismo religioso, ofreciendo la oportunidad de participar en muestras culturales como el Festival de Música Religiosa, que se celebra en el marco de la Semana Santa y cuenta con más de sesenta años.

Sitios imperdibles para visitar en el municipio colombiano que alberga los árboles tropicales más grandes del país

Durante este evento se suelen presentar agrupaciones corales y solistas reconocidos por la calidad de su repertorio de música sacra, destaca el portal oficial de turismo Colombia Travel.

Sin embargo, más allá de conservar este legado de tradición católica y encuentros familiares, Popayán también tiene esos escenarios que todo amante de la naturaleza y la aventura quisieran explorar, entre ellos el Parque Nacional Natural Puracé, declarado por la Unesco en 1979 como reserva de la biosfera.

Uno de los tesoros más recomendados para visitar en este parque son las termales de San Juan, situadas a 3.200 metros sobre el nivel del mar, un espectáculo imperdible para quienes desean practicar ecoturismo.

Parque Caldas, Popayán, Cauca. Julio 13 DE 2011. Foto: Juan Carlos Sierra

Además, a lo largo del camino para disfrutar estas termales, los visitantes tienen la oportunidad de hacer otras actividades al aire libre, como avistar el cóndor de los Andes, explorar el ecosistema de páramo y descubrir otros rincones hermosos, como la Cascada Bedón.

No obstante, la importancia de este parque radica en que allí tienen su origen tres de los ríos más emblemáticos del país: el Magdalena, el Cauca y el Caquetá, por lo que posee hermosas y diversas lagunas, incluyendo la Laguna San Rafael.

En este mismo entorno, los viajeros pueden practicar senderismo gracias a la existencia de rutas de distinta dificultad y extensión, adaptadas tanto a personas con experiencia como a quienes buscan caminatas más sencillas.

Adicionalmente, el lugar ofrece oportunidades para la observación del patrimonio cultural, así como de la fauna y flora silvestre.

El pueblo cafetero para disfrutar en medio de casas de colores, artesanías, palmas de cera y neblina; una joya imperdible

Otros sitios para visitar cerca a Popayán

Muy cerca a la capital del Cauca existen otros destinos interesantes para explorar, como Silvia, para quienes buscan hacer actividades de turismo comunitario, étnico, y agroturismo. También está Coconuco, perteneciente al municipio de Puracé, una zona con gran reconocimiento por sus aguas termales con propiedades medicinales.

A la lista se suma Tierradentro, que cuenta con un Parque Arqueológico que lleva su mismo nombre y que la Unesco declaró en 1995 como Patrimonio de la Humanidad por albergar una importante reserva de la cultura precolombina.