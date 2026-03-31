Camino de Santiago: por qué cada vez más colombianos se atreven a caminar durante 15 días para replantear su vida

En tiempos donde el estrés, las decisiones urgentes y el ruido digital dominan la rutina diaria, cada vez más viajeros colombianos están buscando algo distinto: una experiencia que transforme. Y en esa búsqueda aparece un nombre que resuena con fuerza: el Camino de Santiago.

Camino de Santiago: todo lo que tiene que saber antes de completar la ruta de peregrinación

Lejos de ser una ruta puramente religiosa, el Camino de Santiago nació en el siglo X en España tras el hallazgo de la tumba del Apóstol Santiago, en lo que hoy es Galicia. Durante siglos fue una peregrinación espiritual. Hoy es, además, una poderosa experiencia de superación personal.

“El Camino de Santiago es una oportunidad para hacer un alto en el frenético ritmo de vida, tener tiempo para uno mismo y lograr en cada persona la apropiación y aplicación del concepto de la simplicidad de la vida”, explica Wilfredo Garzón ‘Wilo’, guía profesional de turismo y diseñador de rutas de senderismo. “El principal objetivo de esta experiencia es redescubrir el valor de lo esencial”.

Camino de Santiago Foto: Cortesía

Para muchos colombianos, la idea inicial es turística: recorrer pueblos del interior de España, caminar por rutas bien demarcadas y conocer historia y cultura. Pero lo que ocurre en el trayecto va mucho más allá de una postal.

Caminar varios días seguidos, reducir las preocupaciones a lo básico, dormir, comer, avanzar y desprenderse de la zona de confort produce un efecto profundo. “El Camino toca la vida de las personas. Cuando las decisiones cotidianas desaparecen y todo se reduce a caminar, la mente se libera y quien lo vive empieza a valorar cosas que antes no veía”, afirma Garzón, también conocido como el colombiano que más Caminos de Santiago ha hecho; tiene más de 16 años de experiencia en el tema.

El camino de Santiago es el camino de la vida misma

La clave: transformar el alma y el cuerpo

La experiencia no es exclusivamente espiritual, es física y, sobre todo, mental. Requiere preparación previa. Una buena condición física evita lesiones y permite que la mente se enfoque en el proceso interior. Sin esa preparación, pueden aparecer problemas musculares, ampollas o molestias derivadas de un equipo inadecuado.

El Camino Francés es el más reconocido por su infraestructura histórica, aunque también existen variantes como el del Norte, el Primitivo o el Portugués, que permiten elegir entre mar, montaña o bosque. La elección depende del perfil del viajero y del tipo de experiencia que busque.

Camino de Santiago Foto: Cortesía

Una de las grandes preguntas para el colombiano es el presupuesto. ¿Es un viaje costoso? No necesariamente. Para una experiencia de 15 días, el rango puede ir desde €800 a €1.000 en opciones básicas de albergue, hasta €1.600 o más en planes organizados con mayor comodidad. Existen incluso alternativas con habitaciones privadas que pueden llegar a €3.000, dependiendo del nivel de lujo.

“El viaje se adapta a la expectativa de cada persona. Lo importante es la planeación previa y tener claramente establecida la ruta”, señala Wilfredo Garzón. Un plan organizado ronda los €1.500 para 15 días, sin incluir vuelos, y puede contemplar etapas definidas y transporte de equipaje si el peregrino así lo decide.

Aunque el Camino está lejos de Colombia, la distancia no ha sido un impedimento para quienes buscan algo más que vacaciones. Es una inversión en perspectiva, en humildad y en claridad mental.

Quienes regresan suelen coincidir en una frase: vuelven distintos. Y no porque hayan caminado cientos de kilómetros, sino porque durante ese trayecto aprendieron a escucharse. En un mundo que acelera, el Camino de Santiago invita a desacelerar. Y esa, para muchos colombianos, es la verdadera revolución personal.

Guía práctica de cinco pasos para vivir el Camino de Santiago por primera vez