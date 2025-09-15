Suscribirse

Cascadas para visitar cerca de Cali, un plan perfecto para salir de la rutina y conectarse con la naturaleza

Uno de estos lugares ha ganado popularidad por ofrecer la oportunidad de hacer avistamiento de mariposas.

Redacción Turismo
15 de septiembre de 2025, 6:12 p. m.
Joyas naturales ocultas cerca a Cali
La Chorrera del Indio. | Foto: Crédito - Sitio Web La Chorrera del Indio

Colombia sigue consolidándose como un destino preferido para quienes buscan conectarse con la naturaleza a través de hermosos senderos ecológicos y cuerpos de agua mágicos, algunos disponibles para darse un baño refrescante en sitios cercanos a las principales ciudades del país.

En el departamento del Valle del Cauca, por ejemplo, hay varias cascadas cerca de Cali que se pueden visitar durante un fin de semana. Estas joyas naturales suelen atraer a cientos de visitantes enamorados por su combinación de belleza, aventura y aire fresco.

Una de estas joyas ocultas que enamoran es la Chorrera del Indio, ubicada en el corregimiento de Pance. Según han registrado varios visitantes en redes sociales, se trata de una majestuosa caída de agua conocida también como la Cascada del Indio.

Desde el sitio web de este atractivo turístico lo describen como un paraíso terrenal, lleno de magia y tranquilidad cerca de la ciudad de Santiago de Cali, donde los viajeros pueden descansar de la rutina, respirar aire puro y experimentar una conexión profunda con la naturaleza.

Se encuentra situada exactamente en el kilómetro 3 de la vía a Pance, después de la entrada a la Vorágine, y cuenta con 35 metros de altura, ofreciendo un espectáculo único en medio de exuberante vegetación y un ambiente de calma donde es posible hacer avistamiento de mariposas.

Además, en los alrededores se encuentran alojamientos en acogedoras cabañas rústicas. Para quienes viajan en vehículo particular, el lugar cuenta con servicio de parqueadero.

Más allá de la Chorrera del Indio

Otras cascadas imperdibles para visitar cerca de Cali son:

  • El Anillo, ubicada en el municipio de Dagua, que se aconseja conocer con el acompañamiento de un guía de la Reserva Natural El Paraíso, según portales especializados como Wikiloc. Esta cascada fascina a quienes la visitan gracias a sus numerosos charcos naturales, que se funden armoniosamente con el intenso verde de la vegetación que los rodea.
Para visitarla, el trayecto desde Cali se realiza a través de la Vía al Mar. Una vez allí es necesario dirigirse hasta el kilómetro 30 en El Queremal y luego en dirección hasta el Danubio, según Google Maps.

  • A la lista se suma el Chorro de Plata, un escenario mágico y perfecto para tomar las mejores fotografías. La majestuosidad de un área enamora a sus visitantes a primera vista, ofreciendo otros rincones llenos de encanto para descubrir en medio del camino hacia esta joya natural.
¿Cómo llegar a las Cascadas de Chorro de Plata? Cali, Valle del Cauca / Colombia

