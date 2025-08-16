Cinco accesorios obligatorios que debe empacar para un viaje a la playa, el último será su mejor aliado

Viajar a la playa es uno de los planes preferidos de las personas que están en busca de descanso, diversión y desconexión. Sin embargo, un detalle que suele marcar la diferencia entre una experiencia cómoda y una llena de dudas y preocupaciones, es la correcta preparación de la maleta.

Tomarse el tiempo de seleccionar los accesorios adecuados, no solo garantiza comodidad, sino también protección a la hora de exponerse al sol, la arena y muchos otros factores dependiendo del destino.

¿Qué no debe faltar en una maleta de viaje? | Foto: Getty Images

Por esta razón, hay cinco elementos que se han considerado como indispensables a la hora de empacar una maleta de viaje para la playa, pues estos podrían evitar molestias e inconvenientes a lo largo de las vacaciones.

1. Gafas de sol con protección UV

Las gafas de sol no solo aportan estilo y son un buen complemento para los outfits, sino que su función más importante es proteger los ojos de los rayos ultravioleta.

Elegir unas con filtro UV400 es clave para prevenir daños a largo plazo en la vista y, al mismo tiempo, disfrutar de la playa sin molestias por el exceso de luz.

2. Protector solar resistente al agua

La piel también requiere de ciertos cuidados, por lo que el protector solar se convierte en un elemento que por ninguna razón debería quedarse por fuera de la maleta.

Se recomienda elegir uno con un factor de protección solar (FPS) igual o superior a 50, y que sea resistente al agua para garantizar mayor cobertura mientras se nada o se practica algún deporte acuático.

El uso de este producto es indispensable para evitar daños en la piel | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Es importante aplicarlo varias veces al día para mantener eficacia en el producto y evitar quemaduras.

3. Sombrero o gorra

Los sombreros y gorras cumplen una doble función a la hora de incluirlos en el equipaje para un viaje a clima cálido, como lo son ofrecer una sombra al rostro y evitar que los rayos del sol lleguen a ciertos puntos y funcionan como un accesorio para combinar con la ropa seleccionada para las vacaciones.

Se recomienda irse por una opción de ala ancha para no solo cubrir la cara, sino también parte del cuello y los hombros, áreas especialmente expuestas al sol.

4. Sandalias cómodas y resistentes

Para caminar sobre la arena caliente y desplazarse en el hotel se necesita un calzado cómodo. Las sandalias de materiales resistentes, preferiblemente con suela antideslizante, son esenciales para garantizar seguridad y confort en todo momento.

5. Botella reutilizable de agua

Mantenerse hidratado es indispensable, especialmente si se está expuesto a las altas temperaturas que suele haber en los destinos con playa. Contar con un envase propio asegura la posibilidad de recargar líquido en cualquier momento.

El agua ofrecida es 100% potable | Foto: Getty Images