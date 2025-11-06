Cinco destinos imperdibles para cerrar el año con pura adrenalina y aventura

De acuerdo con un estudio realizado por la plataforma Booking.com, el 17 % de los viajeros colombianos manifiesta un interés constante por vivir una escapada llena de adrenalina y aventura antes de finalizar el año.

Por eso, si usted hace parte de esta lista de viajeros, la misma fuente compartió varias opciones de destinos imperdibles que ofrecen experiencias únicas, pensadas para superar límites, asumir nuevos desafíos y cerrar el año con un viaje cargado de emociones.

1. Fairbanks, Alaska, Estados Unidos

Fairbanks, conocido como la ciudad más grande de Alaska, es el destino que lidera estas recomendaciones gracias a la oportunidad que brinda de experimentar la magia del Ártico con una excursión de un día con trineos tirados por perros y renos.

“Cada invierno, desde principios de noviembre hasta febrero, los bosques cubiertos de nieve y los cielos abiertos se convierten en un escenario espectacular para vivir emociones inolvidables”, señala la plataforma en su sitio web.

Estados Unidos, Alaska, Fairbanks, río Chena y paisaje urbano, puesta de sol | Foto: Getty Images

Además, revela que es una actividad soñada para casi dos tercios (78%) de los viajeros en Colombia. En este destino también es posible relajarse en las Chena Hot Springs, explorar las exposiciones sobre cultura regional y vida silvestre del Museum of the North, y recorrer el centro de la ciudad, donde se encuentran acogedores cafés y tiendas locales que ponen al alcance de sus visitantes artesanías únicas.

2. Luxor, Egipto

En este destino, que es el segundo recomendado por la plataforma, los viajeros pueden disfrutar un inolvidable paseo en globo aerostático.

Adicionalmente, se pueden recorrer los populares mercados en busca de artesanías hechas a mano, degustar platos tradicionales egipcios como el mahshi (verduras rellenas de arroz y especias) o vivir un paseo en feluca, una embarcación tradicional de madera, al atardecer sobre el Nilo.

3. Phuket, Tailandia

En esta ciudad los viajeros pueden hacer rafting en aguas bravas y recorridos en cuatrimoto (ATV) en la cercana provincia de Phang Nga. Además, caminar por su colorido casco antiguo significa sorprenderse con su arquitectura sino-portuguesa y el arte callejero vibrante, dos aspectos que crean el escenario perfecto cerrar el año con broche de oro.

Barco de cola larga Ruea Hang Yao aparcado en el mar en Phuket, Tailandia. | Foto: Getty Images

Degustar la gastronomía local es un plan infaltable, así como relajarse en sus famosas playas como Kata y Nai Harn.

4. Höfn, Islandia

Este destino se caracteriza por estar rodeado de impresionantes formaciones de hielo y amplios cielos árticos, los cuales crean paisajes tan surreales como sobrecogedores. Allí, los viajeros pueden vivir una experiencia privada de tirolesa, escalada en hielo y exploración de cuevas de hielo, entre otras actividades que prometen despertar emociones intensas, señala Booking.com.

5. Lima, Perú

Nadar con lobos marinos en las aguas salvajes de las Islas Palomino en Lima, es uno de esos planes que no se viven en cualquier destino y garantizan una experiencia sorprendente.

Para los amantes del arte y la cultura, recorrer las coloridas calles de Barranco es una experiencia imperdible, donde abundan galerías independientes y rincones llenos de creatividad.