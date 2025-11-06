Suscribirse

Turismo

El mágico rincón de Colombia donde “nace el sol”; su nombre proviene de un antiguo departamento peruano

A este poblado se puede acceder por vía aérea y terrestre desde Leticia, o por vía fluvial.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
6 de noviembre de 2025, 12:14 p. m.
Tarapacá, Colombia
Tarapacá, escenario de la única guerra internacional de Colombia | Foto: Captura de pantalla YouTube / Noticias Caracol

Colombia es un país lleno de rincones mágicos e interesantes por descubrir, razón por la que cada año recibe a miles de turistas de diferentes partes del mundo ansiosos por descubrir sus encantos y vivir experiencias auténticas.

Entre esos destinos que cautivan con su belleza natural y cultura, se encuentra un lugar donde “nace el sol”, y cuyo nombre proviene de un antiguo departamento peruano: el territorio indígena Tarapacá, ubicado en el corazón del país, en el departamento de Amazonas.

Contexto: Turismo gastronómico: Abren inscripciones para el festival Días del Ajiaco Santafereño en Bogotá

Sobre la ubicación geográfica de este destino, un artículo publicado por Radio Nacional de Colombia, indica que limita con las áreas no municipalizadas de La Pedrera, Leticia, Puerto Nariño, Puerto Arica y con las fronteras entre Perú y Brasil, hogar de los pueblos indígenas Uitoto, Yagua, Tikuna, Inga, Kokama y Okaina, reconocido por su biodiversidad y su conexión con la selva amazónica.

Por su parte, la aerolínea Satena, explica en su sitio web que es un poblado al que se puede acceder por vía aérea y terrestre desde Leticia, o por vía fluvial.

Origen de su nombre

Que este poblado lleve el nombre de un antiguo departamento peruano no es casualidad, ya que anteriormente perteneció al Perú hasta 1922, cuando pasó a manos colombianas.

No obstante, el lugar peruano al que le heredó el nombre, pasó a ser administrado por Chile en 1884 luego de la Guerra del Pacífico. “Tarapacá perteneció a Perú solo unos meses, durante el Conflicto de La Pedrera, en 1911″, precisa la aerolínea encargada de conectar este destino por vía aérea, a través de la información publicada en su página web.

Tarapacá, escenario de la única guerra internacional de Colombia | Noticias Caracol

Los encantos de Tarapacá

Para las comunidades indígenas que habitan este territorio no se trata solo de su hogar, sino de un espacio sagrado donde cada rincón guarda el espíritu de sus tradiciones, creencias y modos de vida. De hecho, su nombre, que en lengua ticuna significa “lugar donde nace el sol”, refleja con poesía la esencia de este paraíso: un sitio donde la naturaleza y la cultura se funden en una conexión mágica y ancestral.

Su ubicación en la región amazónica lo convierte en un tesoro natural que resguarda una asombrosa biodiversidad, hogar del jaguar, el delfín rosado y cientos de especies de aves y plantas medicinales. De esta manera sus comunidades indígenas han sabido convivir en armonía con la selva, aplicando prácticas sostenibles que protegen este ecosistema único y fascinante.

Contexto: Turismo en Colombia: se mantiene el crecimiento de visitantes extranjeros al país; estas son las cifras

Conocer su rica y diversa cultura, marcada por sus tradiciones que incluyen prácticas ancestrales de caza, pesca y agricultura, así como ceremonias rituales, danzas y música tradicional, es una gran experiencia, destacando su estrecho vínculo con el respeto con la naturaleza.

En Tarapacá se recomienda visitar a la comunidad Popuña por el río Cotué y el pozo natural localizado en el kilómetro 3 vía a Leticia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ⁠“No es tarde para soñar”: Patricia Grisales se sinceró por su eliminación de ‘MasterChef Celebrity’ y dejó ver lo que se lleva

2. ¿Qué hacer si su vuelo se retrasa o es cancelado por el cierre de Gobierno en EE. UU.?

3. Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para hoy jueves, 6 de noviembre

4. Controversia en Texas: aprueban constitucionalmente medida que excluye a no ciudadanos del voto

5. Papa León XIV critica despliegue militar de Estados Unidos contra régimen de Maduro: “Aumenta las tensiones”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

DestinosViajerosTurismo en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.