Comisario de abordo revela cómo se deben usar los asientos del medio vacíos en un avión

“La del primero en llegar no es, en absoluto, una regla” , afirmó el comisario de a bordo en alusión al derecho automático y libre de usar ese asiento vacío. Por esta razón, califica como un error común entre los pasajeros pensar que se trata de la rapidez con la que actúa el otro. “No hay nada que respalde esa idea de ‘llegué primero, así que me toca usarlo’”, añadió.

“Dependiendo de si estás hablando o no con la otra persona, no es un gesto demasiado atrevido preguntar si les importa que uses el espacio bajo el asiento o que coloques un objeto pequeño en el asiento”, comentó John. “Cualquiera respetaría que no hayas asumido simplemente que estaba bien hacerlo”.