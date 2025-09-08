¿Cómo limpiar la maleta de viaje sin dañarla? Experta comparte una serie de tips prácticos y seguros

Sin importar el costo de la maleta o el material en el que esté fabricada, incluso las más resistentes pueden sufrir daños al pasar por las cintas transportadoras de los aeropuertos y, como es de esperar, a ningún viajero le resulta agradable encontrarla sucia, con rayones o desperfectos, mucho menos cuando es recién estrenada.

Aunque para muchos la mejor solución para disimular estos daños es elegirla siempre en color negro, para algunos puede ser una opción bastante aburrida, pero obligada. Por esta razón, hay quienes eligen utilizar un protector de maleta, aunque tampoco es la mejor alternativa, ya que a veces solo sirve para ocultar la maleta bajo una cobertura opaca y totalmente antiestética.

Por eso, la experta en limpieza y autora de The Five Minute Clean Routine, Anna Louisa, compartió con la famosa revista Condé Nast Traveler una serie de tips prácticos y seguros para limpiar la maleta, dependiendo el material, sin fallar en el intento.

La mejor manera de limpiar una maleta rígida

En algunos casos lo único que se necesita, según la experta, es un paño de microfibra, un poco de líquido detergente y frotar con ganas cuando se trata de marcas grandes o que ya tienen un tiempo.

Si las marcas son difíciles de quitar, Anna recomienda usar una esponja abrasiva de melamina que funciona solo con agua, sin necesidad de agregar detergentes, pero quizás sí una pasta limpiadora cuando es una marca potente.

De esta manera se podría eliminar cualquier rastro de suciedad. Sin embargo, antes de poner este truco en práctica, la experta recomienda hacer una prueba en una zona discreta para evitar un posible arañazo o decoloración.

La aspiradora y un paño de microfibra son elementos clave para eliminar cualquier rastro de suciedad en la maleta de viaje. | Foto: Getty Images

Para quienes buscan una opción más natural, Anna propone hacer una pasta limpiadora con agua y bicarbonato de sodio, hasta conseguir una consistencia un poco más suave que la de la pasta de dientes, aplicarla en las manchas y dejarla actuar durante quince minutos. Pasado el tiempo, se debe frotar con energía con una toallita de microfibra y listo.

¿Cómo limpiar una maleta blanda?

Los paños de microfibra humedecidos con agua y un poquito de detergente, también son una excelente opción para limpiar las maletas blandas, según Anna.

Sin embargo, en estos casos, aconseja no mojar demasiado la tela para evitar las manchas de agua y usar también la mezcla de este recurso líquido con bicarbonato para prevenir daños.

¿Y el interior de la maleta?

Para esto, Anna india que la aspiradora podría ser la mejor aliada, luego de sacudir el polvo que suele acumular la maleta en el fondo.

Además, se necesita volver a recurrir al paño de microfibra con un poco de detergente para limpiar de manera específica las marcas del forro. “Deja que se seque completamente al aire para evitar que se forme moho”, sugiere.

Por otro lado, aconseja almacenarla con una toallita para secadora o una bolsita antihumedad para mantenerla seca y con un olor fresco.