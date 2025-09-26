Como un mar en la montaña: esta es la joya hídrica colombiana preferida por los turistas y galardonada internacionalmente

Colombia se caracteriza por ser un territorio con una amplia biodiversidad que llama poderosamente la atención de los viajeros. En todos los departamentos la oferta es amplia y Boyacá es uno de los que más atrae.

Este destino se caracteriza por sus lindos paisajes que incluyen desde montañas cubiertas de nieve, como el Nevado del Cocuy, hasta terrenos desérticos, pasando por páramos, valles, cascadas y lagunas.

La región es hogar de una gran variedad de ecosistemas, flora y fauna, y cuenta con todos los pisos térmicos, cinco cuencas hidrográficas y una gran biodiversidad de aves.

Uno de sus principales atractivos es el Lago de Tota, el mayor cuerpo de agua natural de Colombia, ubicado a 3.015 metros sobre el nivel del mar, entre las montañas de este departamento.

Playa Blanca es uno de los encantos del Lago de Tota. | Foto: Getty Images

Este mágico lugar se encuentra en límites de los municipios de Cuítiva, Tota y Aquitania y es famoso no solo por su tamaño, sino por su belleza paisajística, que llama la atención de propios y extraños. Está rodeado de tierras de cultivo y es un destino clave si el viajero busca aventura y actividades al aire libre.

Es considerado como un mar entre las montañas, una joya con reconocimiento internacional, que se ha consolidado como uno de los grandes patrimonios naturales no solo de los boyacenses sino de los colombianos.

En 2017, este destino fue elegido como el tercer destino verde más atractivo de las Américas por Green Destinations, que reconoce y promueve prácticas sostenibles en el sector turístico.

Atractivos de este lago

Uno de los principales atractivos de la Laguna de Tota es Playa Blanca, que destaca por ese color en su arena y por sus aguas de tono turquesa.

Playa Blanca es ideal para visitar en Boyacá. | Foto: Getty Images

Es un atractivo lugar protegido por una hilera de pinos y colinas y se ha consolidado como un punto estratégico para pasear u organizar un recorrido en barco. Si el turista es aventurero y valiente, puede unirse a los lugareños para nadar en sus aguas heladas, según el portal oficial de turismo Colombia Travel.

Además, en medio del lago, hay tres islas: San Pedro, que es la más grande y es una reserva natural protegida que cuenta con senderos, Santa Elena y Santo Domingo. En este caso, los turistas tienen la posibilidad de visitar las islas o navegar en crucero por la exuberante costa del lago.