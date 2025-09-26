Suscribirse

Turismo

Como un mar en la montaña: esta es la joya hídrica colombiana preferida por los turistas y galardonada internacionalmente

Este destino es ideal para los amantes de la naturaleza y quienes disfrutan de las actividades al aire libre.

Redacción Turismo
26 de septiembre de 2025, 7:22 p. m.
Laguna de Tota
Laguna de Tota, en Boyacá. | Foto: Getty Images

Colombia se caracteriza por ser un territorio con una amplia biodiversidad que llama poderosamente la atención de los viajeros. En todos los departamentos la oferta es amplia y Boyacá es uno de los que más atrae.

Este destino se caracteriza por sus lindos paisajes que incluyen desde montañas cubiertas de nieve, como el Nevado del Cocuy, hasta terrenos desérticos, pasando por páramos, valles, cascadas y lagunas.

Contexto: El pueblo de Boyacá con nombre de fruta y del árbol que abundaba en la zona a la llegada de los españoles; está rodeado de montañas

La región es hogar de una gran variedad de ecosistemas, flora y fauna, y cuenta con todos los pisos térmicos, cinco cuencas hidrográficas y una gran biodiversidad de aves.

Uno de sus principales atractivos es el Lago de Tota, el mayor cuerpo de agua natural de Colombia, ubicado a 3.015 metros sobre el nivel del mar, entre las montañas de este departamento.

Playa Blanca, Boyacá
Playa Blanca es uno de los encantos del Lago de Tota. | Foto: Getty Images

Este mágico lugar se encuentra en límites de los municipios de Cuítiva, Tota y Aquitania y es famoso no solo por su tamaño, sino por su belleza paisajística, que llama la atención de propios y extraños. Está rodeado de tierras de cultivo y es un destino clave si el viajero busca aventura y actividades al aire libre.

Es considerado como un mar entre las montañas, una joya con reconocimiento internacional, que se ha consolidado como uno de los grandes patrimonios naturales no solo de los boyacenses sino de los colombianos.

En 2017, este destino fue elegido como el tercer destino verde más atractivo de las Américas por Green Destinations, que reconoce y promueve prácticas sostenibles en el sector turístico.

Contexto: El nombre de este pueblo boyacense se relaciona con una localidad italiana y sus paisajes, una imperdible joya turística

Atractivos de este lago

Uno de los principales atractivos de la Laguna de Tota es Playa Blanca, que destaca por ese color en su arena y por sus aguas de tono turquesa.

Playa Blanca en Tota
Playa Blanca es ideal para visitar en Boyacá. | Foto: Getty Images

Es un atractivo lugar protegido por una hilera de pinos y colinas y se ha consolidado como un punto estratégico para pasear u organizar un recorrido en barco. Si el turista es aventurero y valiente, puede unirse a los lugareños para nadar en sus aguas heladas, según el portal oficial de turismo Colombia Travel.

Además, en medio del lago, hay tres islas: San Pedro, que es la más grande y es una reserva natural protegida que cuenta con senderos, Santa Elena y Santo Domingo. En este caso, los turistas tienen la posibilidad de visitar las islas o navegar en crucero por la exuberante costa del lago.

Otro de los planes si se llega hasta este destino es avistar aves. Este es un rincón ideal para observar especies de aves acuáticas residentes y migratorias. Allí se han identificado más de 100 especies, de las cuales tres que son endémicas de la zona. Las áreas que gozan de la mayor concentración de aves son las marismas de los bordes del lago, que se visitan mejor en barco.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Juan David Tejada se pronunció sobre su relación con Aida Victoria y confirmó ruptura amorosa: “Tienen derecho de saber la verdad”

2. “Simulacro ante conflictos armados”: Maduro realizará un ejercicio sin precedentes en Venezuela por “amenaza de EE.UU.”

3. Cristiano Ronaldo se acerca a los 1000 goles: video de su más reciente tanto con Al Nassr

4. Importante cadena de Estados Unidos despedirá a casi 1.000 empleados y generó gran polémica entre sus trabajadores

5. Registrador revela la cifra “sin precedentes” de candidatos que quieren aspirar a la Presidencia en 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoBoyacáLaguna de Tota

Noticias Destacadas

San Blas islands, Panama

¿Planea viajar a Panamá? Estos son los requisitos para ingresar a este destino de islas paradisíacas y gran belleza natural

Redacción Turismo
Paisajes naturales de Choachí

Semana de receso en Colombia: 5 destinos naturales cerca a Bogotá que debería conocer

Redacción Turismo
Cuaspud - Nariño

El pueblo de Nariño, cuyo nombre hace alusión a la expresión “al filo del río”; queda a pocos kilómetros de Ipiales

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.