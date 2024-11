Mejores vinos, mejores comidas

Alcanzar el equilibrio

El maridaje

Elija un vino que realmente le guste

La experiencia de un buen maridaje tiene que ver con el sabor del vino y su combinación perfecta con cada tipo de plato, de manera que usted debe sentir una sensación placentera cuando se tome el vino y así evitar opacar el sabor del plato que ha pedido, tal y como lo indica el libro What to Drink with What You Eat, de Andrew Dornenburg y Karen Page.