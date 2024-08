¿Cuáles son los requisitos para viajar a Austria desde Colombia?

Dicho acuerdo permite a los colombianos viajar sin necesidad de solicitar este documento, a 26 de los 28 países miembro de la Unión Europea, por un tiempo máximo de 90 días, continuos o no, dentro de un periodo de 180 días, explica la página de la Cancillería.

No obstante, la entidad también aclara que con la exención del visado de corta estancia no se garantiza que todos los colombianos tengan el derecho a entrar a los 28 países de Europa, ya que “los Estados tienen la potestad de decidir, caso a caso, si admiten o no en su territorio a un extranjero o si es inadmitido”.