¿Cuánto cuesta la visa de turista para viajar a Australia en 2024?

Tipos de visas para viajar a Australia

Según el portal Dingoos , existen distintos tipos de visado para acceder a Australia y entre ellos los más comunes son: el visado de estudiante, Work and Holiday visa y el visado de turista .

Es una visa que no tiene límite de edad para el solicitante, no tiene que acreditar un nivel mínimo de inglés y, además, la pareja puede acompañarlo y trabajar a media jornada, aunque no sea estudiante.