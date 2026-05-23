Destacan cifras de llegada de turistas internacionales a Colombia

Colombia se ha consolidado en los últimos años como un destino cada vez más atractico para turistas internacionales. Durante marzo de 2026, la llegada de visitantes no residentes al país creció 6,7 % frente al mismo mes del año anterior, mientras que en el primer trimestre del año recibió 1.584.378 visitantes no residentes.

De acuerdo con cifras de Migración Colombia, procesadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en marzo ingresaron al país 541.720 visitantes no residentes. De este total, 419.150 correspondieron a visitantes extranjeros no residentes, con un crecimiento del 5,3 %, mientras que el segmento de cruceros registró un incremento del 41,2 %, alcanzando 58.186 pasajeros.Estos resultados reflejan un fortalecimiento sostenido del posicionamiento internacional de Colombia como destino turístico competitivo, diverso y cada vez más conectado con los mercados globales.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, afirmpo que el comportamiento del sector “confirma el momento de expansión y consolidación internacional que atraviesa el sector en el país”.

A dos horas de Bogotá, el pueblo donde se comen las arepas más famosas de Colombia; suaves y repletas de queso

“El turismo colombiano atraviesa un momento de expansión y consolidación internacional muy significativo. Hoy Colombia no solamente registra un crecimiento sostenido en la llegada de visitantes, sino que fortalece su conectividad, amplía su presencia en mercados estratégicos y consolida una imagen internacional cada vez más sólida y competitiva. Esto se traduce en mayores oportunidades económicas para las regiones, dinamización de múltiples sectores productivos y una mayor integración del país con el mundo”.

El Santuario Nuestra Señora de Las Lajas es uno de los destinos preferidos por quienes practican el turismo religioso en Colombia. Foto: Getty Images

El Ministerio señaló que el crecimiento del turismo también viene acompañado de un fortalecimiento de la conectividad aérea y de la movilidad nacional e internacional.

El pueblo de Boyacá donde se comen las mejores costillas de cordero asado, un destino ecoturístico para no perderse

Según cifras de la Aerocivil, en febrero de 2026 se movilizaron 4.483.077 pasajeros en vuelos regulares, lo que representa un crecimiento del 9,4 % frente al mismo mes del año anterior. Las llegadas internacionales crecieron 11,9 %, mientras que las nacionales aumentaron 7,3 %, evidenciando una mayor integración de Colombia con los mercados internacionales y un fortalecimiento de la movilidad interna.Asimismo, entre enero y febrero de 2026 se movilizaron 9.906.749 pasajeros en vuelos regulares, con un incremento del 8,2 % frente al mismo periodo del año anterior.