El destino vallecaucano considerado una joya para los amantes de la naturaleza, el senderismo y el avistamiento de aves

Este destino está a solo una hora de Cali, capital del departamento.

25 de febrero de 2026, 4:39 p. m.
Este municipio vallecaucano es ideal para los amantes de la aventura.
Este municipio vallecaucano es ideal para los amantes de la aventura. Foto: Valle del Cauca Travel/API

El Valle del Cauca es un destino ideal para empaparse de cultura, música y alegría, además de que ofrece una gran diversidad de paisajes que van desde playas sobre el océano Pacífico hasta montañas andinas y extensos cultivos de caña de azúcar.

Es un territorio para vivir experiencias naturales únicas. El Parque Nacional Natural Farallones de Cali es perfecto para el senderismo y el avistamiento de aves, mientras que destinos como Buenaventura permiten acceder a playas y reservas naturales del Pacífico, ideales para el ecoturismo y el avistamiento de ballenas en temporada.

Así las cosas, la combinación de tradición, biodiversidad y espíritu festivo hacen de este departamento un lugar imperdible para visitar, pues en sus diferentes municipios hay encantos para conocer.

La Cumbre
La Cumbre destaca por sus paisajes naturales. Foto: Travel Valle del cauca/API

Uno de ellos es La Cumbre, que se ubica en la vertiente del lado oeste de la Cordillera Occidental de Los Andes, limitando al sur con Cali y Yumbo, por lo que es una buena opción para escaparse del ritmo agitado de la ciudad.

Información de la Gobernación del departamento indica que este es un destino perfecto para quienes disfrutan de las actividades al aire libre y del contacto con la naturaleza.

Asegura la fuente oficial que sus montañas tupidas son el hogar de bosques asombrosos, que son “la perdición para los amantes de la naturaleza, el silencio y la calma”.

Así es la ‘tierra de las palmeras’ en el Valle del Cauca, destino perfecto para una experiencia de naturaleza y gastronomía

Lugares de interés

Al igual que otros destinos de la región, los atractivos naturales en este municipio abundan. Entre las muchas opciones se encuentra la Reserva Forestal de Bitaco, ubicada en la zona sur del municipio, un lugar que reúne todas las condiciones para los turistas que van en búsqueda del avistamiento de aves y el senderismo.

La Cumbre - Valle Del Cauca
Panorámica de La Cumbre. Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de La Cumbre - Valle Del Cauca / API

El Museo Arqueológico Sol de Luna y el Hotel Ecoturístico Balcón de las Heliconias también hacen parte de los tesoros que tiene para ofrecer este municipio vallecaucano.

Según la Gobernación, observar una colección de piezas precolombinas elaboradas por los primeros habitantes de la zona y pasar la noche acompañado por 260 especies de heliconias es una experiencia privilegiada y que resulta inolvidable para quienes disfrutan de este tipo de planes.

Otros atractivos de La Cumbre son el charco El Diablo, que es uno de los lugares más conocidos de la zona. Es un cuerpo de agua que destaca por su color turquesa, que llama a disfrutarlo y desconectarse para vivir momentos relajantes.

En el casco urbano se puede caminar por la plaza principal y degustar los famosos suspiros más deliciosos del valle, que en otros lugares se conocen como “merengues”. Se dice que, a pesar de que todos están hechos de los mismos ingredientes, el sabor de los que venden en estas tierras no tiene igual.

