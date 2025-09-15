Suscribirse

El encantador pueblo vallecaucano reconocido por sus piscinas naturales y bellos paisajes, ideal para el ecoturismo

Se ubica a 112 kilómetros de Cali.

16 de septiembre de 2025, 12:23 a. m.
Riofrío, Valle
Este municipio del Valle del Cauca muestra en la plaza central su templo religioso.

El Valle del Cauca es el departamento más poblado del suroccidente colombiano y es reconocido como un destino turístico de gran atractivo para todo tipo de viajeros.

Uno de sus 42 municipios es Riofrío, ubicado a 112 kilómetros de Cali.

De acuerdo con el portal Paisaje Cultural Cafetero, esta población recibe su nombre por un río que la baña y desde su fundación ha crecido alrededor de lagunas, piscinas naturales y valles.

Contexto: El pueblo vallecaucano cuyo primer nombre fue puesto por la gran cantidad de serpientes que había en el momento de su fundación

Un municipio con historia

Los primeros pobladores del territorio donde hoy se encuentra en Riofrío fueron los indios gorreones. “El territorio que hoy cobija al municipio ha estado poblado desde mucho antes de la llegada de los españoles. En las riberas del río se ubicaron los indios gorreones y desde la llegada del encomendero Pedro María Marmolejo se adhirió a la jurisdicción colonial de la corona española", agregó la publicación.

Riofrío también se caracteriza por la belleza de su arquitectura colonial.
Riofrío también se caracteriza por la belleza de su arquitectura colonial.

Durante la colonia, Riofrío perteneció a Roldanillo y luego a Cali. Ya en el periodo republicano fue jurisdicción de Buenaventura y Tuluá. Finalmente, en 1923, fue erigido como municipio vallecaucano.

“Formó parte del municipio de Buenaventura, luego de Tuluá, y, por último, en 1882, del distrito de Huasano. Los siguientes 30 años el crecimiento de Riofrío fue exponencial y en ello fue clave el cultivo de café. En 1923 se erigió oficialmente como municipio y, desde entonces, forma parte del departamento del Valle”, subrayó el portal.

Sitios de interés

Entre sus principales atractivos se destacan, en primer lugar, el páramo del Duende. Cabe anotar que los recorridos por esta área se realizan única­mente en la “zona amortiguadora” del parque, según señala Rutas del Paisaje Cafetero.

Otro atractivo es la iglesia de Fenicia, con arquitectura en Bareque u cubierta de madera.

Contexto: Así es el pueblo del Valle del Cauca que tiene el nombre más corto, un lugar de bellos paisajes e ideal para la aventura

Riofrío, el cuerpo de agua que le dan nombre al pueblo, también se destaca. “Los charcos naturales a lo largo de su lecho permiten a los turistas disfrutar de la naturaleza a plenitud”, agrega el sitio web.

El Ecoparque Vayju también es destacado y considerado un lugar perfecto para los amantes del ecoturismo. “Sus visitantes son testigos del ecosistema que se guarda en estas tierras. Sumergirse en sus piscinas naturales, caminar por sus enigmáticos senderos y sentir la adrenalina en medio de la naturaleza es una experiencia inigualable”, señala la Gobernación del Valle.

En materia cultural se destacan festividades como el Carnaval del Duende. “Este certamen tiene como objetivo pro­mover la importancia de los recursos naturales de la región mediante activi­dades de carácter cultural y lúdico, rea­lizadas en un ambiente festivo”, señala Rutas del Paisaje Cafetero.

