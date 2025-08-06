Turismo
El famoso barrio en Bogotá que sorprende con su majestuosa arquitectura europea; tiene estación de tren
Esta zona, ubicada en el sur de Bogotá, todavía cuenta con caballos, cultivos de hortalizas y hasta producciones de fresas.
Varias personas pueden llegar a coincidir que vivir en Bogotá puede ser caótico, y es que, el ruido y el concreto de la capital parece que no deja espacio a que exista un lugar en paz. No obstante, y para la sorpresa de muchos, todavía existen lugares en los que se puede disfrutar de la tranquilidad, como lo es Pasquilla, un corregimiento ubicado en la Ciudad Bolívar que, por su apariencia, se asemeja bastante a un pueblo suizo.
Pasquilla ha sabido mantenerse lejos del ruido, convirtiéndose en una zona rural en toda la regla, donde la economía gira alrededor de la agricultura y la ganadería.
Lo que llama más la atención de este icónico barrio es su diseño con calles empedradas y una capilla, que rememora a esos pueblos de departamentos como Boyacá o Cundinamarca.
Este es la ubicación de este barrio bogotano
Pasquilla hace parte de la zona rural de Ciudad Bolívar, una localidad de Ciudad Bolívar, una localidad que es reconocida por su extensión, y también porque cuenta con amplia variedad de diversidad cultural y geográfica.
En esta región del sur de Bogotá, existe un gran número de veredas, entre las que se encuentran Pasquilla, Pasquillita, Santa Bárbara, Santa Rosa y Las Mercedes. Cada una de estas tiene un encanto particular, que permiten mantener vivas las tradiciones campesinas del país.
Otro atractivo turístico de este barrio, que atrae a varios visitantes, es que aún conserva la antigua estación del tren Vicente Olarte Camacho, la misma que fue inaugurada en 1931. Esta estación de tren se inauguró con la intención de conectar la capital del país con el río Meta, pero en la actualidad es solo un vestigio del pasado que le agrega un valor patrimonial a esta zona.
Aparte de visitar Pasquilla, esto puede hacer en Ciudad Bolívar
Ciudad Bolívar es una de las localidades más grandes de Bogotá en la que se pueden hacer diversas actividades más allá de visitar Pasquilla. Entre esas actividades está montar en el TransMiCable, una manera novedosa de viajar y, de paso, puede disfrutar de la vista panorámica de la capital. Otra actividad es visitar el Parque Mirachuelo Ecoambiental o el Museo del Reciclaje, dos lugares dedicados a la educación ambiental.