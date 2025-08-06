Suscribirse

Turismo

El famoso barrio en Bogotá que sorprende con su majestuosa arquitectura europea; tiene estación de tren

Esta zona, ubicada en el sur de Bogotá, todavía cuenta con caballos, cultivos de hortalizas y hasta producciones de fresas.

Redacción Turismo
6 de agosto de 2025, 11:36 p. m.
Bogotá
Bogotá | Foto: Santiago - stock.adobe.com

Varias personas pueden llegar a coincidir que vivir en Bogotá puede ser caótico, y es que, el ruido y el concreto de la capital parece que no deja espacio a que exista un lugar en paz. No obstante, y para la sorpresa de muchos, todavía existen lugares en los que se puede disfrutar de la tranquilidad, como lo es Pasquilla, un corregimiento ubicado en la Ciudad Bolívar que, por su apariencia, se asemeja bastante a un pueblo suizo.

Incluso, esta zona, ubicada en el sur de Bogotá, todavía cuenta con caballos, cultivos de hortalizas y hasta producciones de fresas.

El Instituto Distrital de Turismo (IDT) trabaja por consolidar a Bogotá como un destino de referencia internacional en turismo, gastronomía y negocios.
El Instituto Distrital de Turismo (IDT) trabaja por consolidar a Bogotá como un destino de referencia internacional en turismo, gastronomía y negocios. | Foto: Adobe Stock Photos

Pasquilla ha sabido mantenerse lejos del ruido, convirtiéndose en una zona rural en toda la regla, donde la economía gira alrededor de la agricultura y la ganadería.

Lo que llama más la atención de este icónico barrio es su diseño con calles empedradas y una capilla, que rememora a esos pueblos de departamentos como Boyacá o Cundinamarca.

Lo más leído

1. A Conmebol no le tembló la mano con la Selección Colombia femenina: decisión tras la final
2. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
3. Alerta mundial contra un alfil del presidente Petro estaría por expedirse

Este es la ubicación de este barrio bogotano

Contexto: El pueblo de Antioquia que tiene una calle totalmente teñida de azul: esta es la historia detrás de esta joya urbanística

Pasquilla hace parte de la zona rural de Ciudad Bolívar, una localidad de Ciudad Bolívar, una localidad que es reconocida por su extensión, y también porque cuenta con amplia variedad de diversidad cultural y geográfica.

En esta región del sur de Bogotá, existe un gran número de veredas, entre las que se encuentran Pasquilla, Pasquillita, Santa Bárbara, Santa Rosa y Las Mercedes. Cada una de estas tiene un encanto particular, que permiten mantener vivas las tradiciones campesinas del país.

Otro atractivo turístico de este barrio, que atrae a varios visitantes, es que aún conserva la antigua estación del tren Vicente Olarte Camacho, la misma que fue inaugurada en 1931. Esta estación de tren se inauguró con la intención de conectar la capital del país con el río Meta, pero en la actualidad es solo un vestigio del pasado que le agrega un valor patrimonial a esta zona.

Aparte de visitar Pasquilla, esto puede hacer en Ciudad Bolívar

Ciudad Bolívar
Aparte de visitar Pasquilla, esto puede hacer en Ciudad Bolívar | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Ciudad Bolívar es una de las localidades más grandes de Bogotá en la que se pueden hacer diversas actividades más allá de visitar Pasquilla. Entre esas actividades está montar en el TransMiCable, una manera novedosa de viajar y, de paso, puede disfrutar de la vista panorámica de la capital. Otra actividad es visitar el Parque Mirachuelo Ecoambiental o el Museo del Reciclaje, dos lugares dedicados a la educación ambiental.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Desde el día en que se produjo la decisión de la señora jueza Heredia, (las amenazas) se han vuelto casi que cotidianas”: Iván Cepeda

2. United Airlines cancela vuelos en todo el país por un grave problemas tecnológico: esto dice la Administración Federal de Aviación

3. Aberrante caso de presidente de una Junta de Acción Comunal señalado de darle dinero a un menor de 13 años para “tocamientos indebidos”

4. El arma secreta de Los Dodgers para la postemporada: el equipo está en un punto clave de la MLB

5. Golazo de tiro libre de Yerson Candelo: video de la acción en el América vs. Tigres es tendencia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Bogotátrenturismo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.