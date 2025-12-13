El Eje Cafetero es una opción indiscutible cuando se trata de seleccionar un destino para pasar unos días de vacaciones. Su belleza natural, su rica historia, la colorida arquitectura de algunos de sus pueblos, así como la posibilidad de conectar con la cultura cafetera hacen que esta región resulte muy atractiva.

Allí se encuentra el departamento de Caldas, que combina lindos paisajes, montañas, cascadas y ríos, mientras que muchos de sus pueblos brindan una belleza extraordinaria.

En su territorio alberga 27 municipios y uno de ellos tiene nombre de una ciudad italiana. Si bien sus características y atractivos son muy diferentes a los de la capital europea, lo cierto es que este destino cafetero tiene mucho que ofrecerle a quienes decidan visitarlo.

Se trata de Viterbo, un mágico rincón en el que el turismo se ha convertido en un protagonista importante. Está ubicado a 76 kilómetros de Manizales y 45 de la ciudad de Pereira, capital del departamento.

Viterbo destaca por su belleza natural, en medio de fincas cafeteras. | Foto: Gobernación de Caldas/API

El portal Rutas del paisaje Cultural Cafetero indica que este pueblo está asentado en el valle que conforma el río Risaralda, ofreciendo una geografía plana y un clima cálido; condiciones que lo convierten en un buen destino para quienes buscan paisajes naturales de fácil acceso.

Encantos de Viterbo

Viterbo es un destino que ofrece variedad de atractivos para los turistas. Es ideal para actividades como el senderismo y el avistamiento de aves.

El sitio web Paisaje Cultural Cafetero indica que allí hay tres lugares que explican por qué el turismo es una actividad que ha cobrado importancia. Uno de ellos es el Monte La Miquera, donde se observa una importante cantidad de fauna y flora. Se trata de una reserva natural ubicada a solo 20 minutos de la cabecera municipal, en donde hubo una población de micos hoy extinta, pero que preserva una riqueza natural incomparable.

Otro lugar imperdible es el Alto Palatino, un importante lugar de peregrinación en lo que fue el primer asentamiento municipal (hoy abandonado), también es un lugar fijo para quienes viajan al municipio en busca de nuevas experiencias.

Y el Cabo Verde, un centro recreativo ubicado a pocos minutos del casco urbano, que presta sus servicios para la pesca deportiva y las caminatas ecológicas, planes ideales para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza.

Los samanes son los árboles representativos de Viterbo. | Foto: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero/API.

En la zona urbana también los viajeros encuentran atractivos como el templo de la Inmaculada Concepción, la casa de la cultura y la plaza Restrepo, todos lugares muy importantes para conocer de la historia y las tradiciones de este municipio caldense.

Información de la Alcaldía indica que el parque de Viterbo es el corazón del municipio, un lugar perfecto para relajarse, disfrutar del entorno natural y conectar con la comunidad local.