El país asiático que tuvo récord de visitantes extranjeros en marzo: esta es la razón

Japón atrajo a un número récord de visitantes extranjeros en marzo con motivo de la temporada de los cerezos en flor, pese a la caída de turistas chinos y a la guerra en Oriente Medio, según cifras oficiales publicadas el miércoles.

Unos 3,62 millones de extranjeros visitaron el archipiélago el mes pasado, es decir, un 3,5 % más que el año anterior, señala la Agencia Japonesa de Turismo.

Es un récord para un mes de marzo, añade la agencia, que lo atribuye a dos factores: el inicio de la temporada de los cerezos en flor (sakura) y las vacaciones escolares, que coincidieron con la Semana Santa a principios de abril.

Los pétalos blancos y rosados de los cerezos anuncian la llegada de la primavera en Japón y un periodo de festividades al aire libre.

Corea del Sur aportó en marzo el principal contingente de visitantes (795.600), seguida de Taiwán (653.300), Hong Kong y Tailandia. El número de visitantes de otras nacionalidades también se disparó: mexicanos (+70 %), franceses (+10,5 %), alemanes (+22 %), estadounidenses (+9,7 %) e indios (+25,6 %).

El país de Sudamérica que tuvo un importante incremento en venta de tiquetes de avión; estos son sus principales destinos

Por el contrario, el número de chinos, que hasta hace poco constituían la principal fuente de turistas extranjeros, volvió a desplomarse un 56 % interanual en marzo, hasta situarse en 291.600 viajeros. En el primer trimestre, la caída es del 55 %.

Estas cifras reflejan el deterioro de las relaciones bilaterales desde que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sugirió en noviembre que Tokio podría intervenir militarmente si China atacara Taiwán, una isla cuya soberanía reclama Pekín.

Estas declaraciones enfurecieron a China, que desaconsejó a sus ciudadanos viajar a Japón debido a los “riesgos importantes” para su seguridad.

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Cerezos en flor. Foto: Suministrada

Como consecuencia de la guerra en Oriente Medio, el número de visitantes procedentes de esta región se redujo un 30,6 % en marzo.

La afluencia a Japón también se explica por la depreciación del yen, que abarata el destino.

El año pasado, Japón, muy atractivo por su cultura, gastronomía y paisajes, recibió un nuevo récord de visitantes extranjeros, superando por primera vez los 40 millones.

El Gobierno japonés se ha fijado el objetivo de alcanzar los 60 millones de visitantes al año de aquí a 2030.

Cifras importantes en el turismo mundial

Desafiando las tensiones geopolíticas, el turismo internacional aumentó un 4% en 2025 hasta alcanzar el nivel más alto de la historia, con 1.520 millones de viajes internacionales, informó ONU Turismo.

Según esta agencia de la ONU con sede en Madrid, España, los ingresos del sector registraron una progresión del 5% hasta alcanzar los 1,9 billones de dólares, con un particular dinamismo de África y Asia, y un crecimiento notable de Brasil, con un aumento del 37% de las llegadas.

“La demanda de viajes se mantuvo alta a lo largo de 2025, a pesar de la elevada inflación en los servicios turísticos y la incertidumbre derivada de las tensiones geopolíticas”, explicó la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Alnowais, en una nota de prensa.

*Con información de AFP.