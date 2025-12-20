Turismo

El pequeño pueblo antioqueño rodeado de fuentes cristalinas e ideal para el avistamiento de aves y el senderismo

Este es un destino con una gran riqueza natural y está ubicado a una hora de Medellín.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
20 de diciembre de 2025, 3:23 p. m.
Este es un destino ideal para realizar planes de naturaleza.
Este es un destino ideal para realizar planes de naturaleza. Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

El suroeste es una de las subregiones del departamento de Antioquia. En su territorio hay 23 municipios, cada uno con unos encantos muy especiales. Esta zona se caracteriza porque tiene en su geografía imponentes montañas, como el Cerro Tusa, el Cerro Bravo, los Farallones del Citará y el Páramo del Sol, que se complementan con los paisajes cafeteros de sus 23 municipios.

En estas tierras se encuentran escenarios ideales para la práctica de actividades como avistamiento de aves, espeleología y senderismo. Además, los viajeros pueden conocer la historia de las comunidades indígenas que habitaron allí.

El municipio de Antioquia que se consolida como un destino turístico sostenible, rico en historia y tradición

Uno de esos municipios es Angelópolis, cuyo nombre significa “Ciudad de ángeles”. Es un destino que está rodeado de una belleza natural extraordinaria y uno de sus principales atractivos es la Reserva el Romeral que le sirve de límite natural con el municipio de La Estrella.

Esta zona es cuna de varios ríos y hogar de muchas especies de flora y fauna, según información del portal Puebliando por Antioquia. Esto permite que a sus tierras lleguen muchos viajeros interesados en el ecoturismo.

Turismo

Así se iluminó el pueblo llamado ‘cuna de la Constitución’ para recibir a los viajeros en la temporada navideña

Turismo

El municipio antioqueño rodeado de ciénagas y miradores, perfecto para el ecoturismo y la pesca

Turismo

Navidad Mágica en el ‘pueblo de las brujas’, en Huila: tiene un gran pesebre vivo y dos kilómetros de iluminación

Turismo

Así es el puerto de montaña en Colombia que se ha convertido en un reto para ciclistas aficionados; es comparado con los Alpes

Turismo

A solo 3 horas de Bogotá: el pueblo boyacense que cautiva con su pesebre móvil elaborado por más de 20 artesanos locales

Turismo

Cali tendrá su Guía Turística de la Salsa en el barrio Obrero, nueva ruta para recorrer la historia viva de este género musical

Turismo

Feria al Obrero, el gran concierto gratuito que enciende el ambiente en Cali; un encuentro de leyendas de la salsa

Medellín

Aparece video que deja mal parada a empresa de bus que se fue a un abismo en Antioquia y murieron 17 personas: “El señor está asustado”

Turismo

El pequeño municipio antioqueño ideal para hacer senderismo por caminos de herradura y pesca deportiva, a tres horas de Medellín

Medellín

Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, arremete contra desadaptados que desataron batalla campal tras final de la Copa BetPlay: “Criminales”

Angelópolis, Antioquia
Este municipio se encuentra ubicado en el suroeste antioqueño. Foto: Cortesía - Facebook: Alcaldía de Angelópolis

En la lista de encantos naturales se encuentran las quebradas La Ramírez y La Bramadora, a la vez que es posible apreciar caminos coloniales que comunican con los municipios de La Estrella, Armenia, Heliconia y Caldas.

A este pequeño poblado, ubicado a una hora de Medellín y que ofrece una temperatura de 18 grados centígrados, se le conoce como el Balcón del Suroeste Antioqueño, ya que por su ubicación desde allí es posible apreciar los municipios de Amaga, Titiribí, Armenia Mantequilla y Heliconia, así como el Cerro Tusa, en el municipio de Venecia.

Así es el pueblo antioqueño que se relaciona con una célebre novela; un mágico destino de lindos paisajes y cultivos de café

Angelópolis cuenta, además, con la vía parque Angelópolis-Caldas, cuyo recorrido es de 14.5 kilómetros con un paisaje natural, fauna silvestre y corrientes de agua cristalina, propicio para ciclo paseos y ciclo montañismo y caminatas ecológicas, entre otras actividades al aire libre.

Para los amantes del senderismo, de acuerdo con el portal Turismo Antioquia Travel, en este destino que encuentran dos senderos, uno desde Angelópolis hasta La Estrella y otro que lleva al municipio de Armenia.

Angelópolis en Antioquia
Angelópolis es un municipio cercano a Medellín. Foto: Getty Images

Así mismo, quienes disfrutan de una buena taza de café y les gusta conocer sobre sus procesos productivos, está Café Honeal, una de las Rutas del Café especial para vivir esta experiencia.

Datos de interés

El portal Corregimientos de Antioquia, indica que los orígenes del municipio se dan gracias al padre Joaquín María Giraldo, quien dio el permiso para fundar la capilla Los Santos Ángeles, en honor a los santos ángeles custodios, de donde se deriva posteriormente el nombre de Angelópolis.

Su economía se basa en la agricultura, la ganadería y la extracción de carbón y arcilla para la fabricación de ladrillos.

Mas de Turismo

Angelópolis Antioquia

El pequeño pueblo antioqueño rodeado de fuentes cristalinas e ideal para el avistamiento de aves y el senderismo

Villa del Rosario

Así se iluminó el pueblo llamado ‘cuna de la Constitución’ para recibir a los viajeros en la temporada navideña

Caucasia

El municipio antioqueño rodeado de ciénagas y miradores, perfecto para el ecoturismo y la pesca

La Jagua, Huila

Navidad Mágica en el ‘pueblo de las brujas’, en Huila: tiene un gran pesebre vivo y dos kilómetros de iluminación

Ciclistas aficionados

Así es el puerto de montaña en Colombia que se ha convertido en un reto para ciclistas aficionados; es comparado con los Alpes

Nobsa, Boyacá

A solo 3 horas de Bogotá: el pueblo boyacense que cautiva con su pesebre móvil elaborado por más de 20 artesanos locales

Barrio obrero Cali

Cali tendrá su Guía Turística de la Salsa en el barrio Obrero, nueva ruta para recorrer la historia viva de este género musical

Feria de Cali

Feria al Obrero, el gran concierto gratuito que enciende el ambiente en Cali; un encuentro de leyendas de la salsa

Turistas en el Fuente de Trevi

Los visitantes a la Fontana di Trevi tendrán que pagar entrada para acceder al famoso lugar. Esto costará

Anzá, Antioquia

El pequeño municipio antioqueño ideal para hacer senderismo por caminos de herradura y pesca deportiva, a tres horas de Medellín

Noticias Destacadas