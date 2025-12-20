El suroeste es una de las subregiones del departamento de Antioquia. En su territorio hay 23 municipios, cada uno con unos encantos muy especiales. Esta zona se caracteriza porque tiene en su geografía imponentes montañas, como el Cerro Tusa, el Cerro Bravo, los Farallones del Citará y el Páramo del Sol, que se complementan con los paisajes cafeteros de sus 23 municipios.

En estas tierras se encuentran escenarios ideales para la práctica de actividades como avistamiento de aves, espeleología y senderismo. Además, los viajeros pueden conocer la historia de las comunidades indígenas que habitaron allí.

El municipio de Antioquia que se consolida como un destino turístico sostenible, rico en historia y tradición

Uno de esos municipios es Angelópolis, cuyo nombre significa “Ciudad de ángeles”. Es un destino que está rodeado de una belleza natural extraordinaria y uno de sus principales atractivos es la Reserva el Romeral que le sirve de límite natural con el municipio de La Estrella.

Esta zona es cuna de varios ríos y hogar de muchas especies de flora y fauna, según información del portal Puebliando por Antioquia. Esto permite que a sus tierras lleguen muchos viajeros interesados en el ecoturismo.

Este municipio se encuentra ubicado en el suroeste antioqueño. Foto: Cortesía - Facebook: Alcaldía de Angelópolis

En la lista de encantos naturales se encuentran las quebradas La Ramírez y La Bramadora, a la vez que es posible apreciar caminos coloniales que comunican con los municipios de La Estrella, Armenia, Heliconia y Caldas.

A este pequeño poblado, ubicado a una hora de Medellín y que ofrece una temperatura de 18 grados centígrados, se le conoce como el Balcón del Suroeste Antioqueño, ya que por su ubicación desde allí es posible apreciar los municipios de Amaga, Titiribí, Armenia Mantequilla y Heliconia, así como el Cerro Tusa, en el municipio de Venecia.

Así es el pueblo antioqueño que se relaciona con una célebre novela; un mágico destino de lindos paisajes y cultivos de café

Angelópolis cuenta, además, con la vía parque Angelópolis-Caldas, cuyo recorrido es de 14.5 kilómetros con un paisaje natural, fauna silvestre y corrientes de agua cristalina, propicio para ciclo paseos y ciclo montañismo y caminatas ecológicas, entre otras actividades al aire libre.

Para los amantes del senderismo, de acuerdo con el portal Turismo Antioquia Travel, en este destino que encuentran dos senderos, uno desde Angelópolis hasta La Estrella y otro que lleva al municipio de Armenia.

Angelópolis es un municipio cercano a Medellín. Foto: Getty Images

Así mismo, quienes disfrutan de una buena taza de café y les gusta conocer sobre sus procesos productivos, está Café Honeal, una de las Rutas del Café especial para vivir esta experiencia.

Datos de interés

El portal Corregimientos de Antioquia, indica que los orígenes del municipio se dan gracias al padre Joaquín María Giraldo, quien dio el permiso para fundar la capilla Los Santos Ángeles, en honor a los santos ángeles custodios, de donde se deriva posteriormente el nombre de Angelópolis.

Su economía se basa en la agricultura, la ganadería y la extracción de carbón y arcilla para la fabricación de ladrillos.