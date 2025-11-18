El pueblo antioqueño que en el pasado fue departamento, un destino con historia y atractivos naturales a tres horas de Medellín

El departamento de Antioquia está dividido en 125 municipios que a su vez integran nueve subregiones. Una de ellas la oriente, la segunda más poblada de esta región del país y con gran relevancia en materia económica.

“Es una zona de climas variados, con una oferta paisajística muy atractiva y un nivel de desarrollo general alto. Es la segunda subregión más poblada del departamento, después del Valle de Aburrá, y le sigue a ésta en importancia económica”, señala la Gobernación de Antioquia en una descripción en su portal web.

Entre los municipios de esta subregión se encuentra Sonsón, ubicado a 115 kilómetros de Medellín, a casi tres horas de distancia en vehículo.

Según información del portal de turismo Antioquia Travel, este es el municipio más extenso del oriente antioqueño y tiene la particularidad de contar con todos los pisos térmicos. El lugar más alto es el páramo de Sonsón, que llega hasta los 3.350 metros sobre el nivel del mar. Adicionalmente, parte del municipio está en la región del Magdalena Medio, con temperaturas cálidas.

Adicionalmente, tuvo un importante rol en la colonización antioqueña hacia regiones como Caldas, Cauca y Valle del Cauca.

Historia

El municipio fue fundado el 4 de agosto de 1800 por José Joaquín Ruiz y Zapata, quien con un grupo de personas se asentó en este territorio, de acuerdo con la Gobernación.

Posteriormente, a lo largo del siglo XIX, Sonsón se convirtió en el “centro de colonización hacia el sur del país, además de un centro comercial y financiero destacado en la región”.

Asimismo, “durante aproximadamente 80 años fue la segunda ciudad más importante de Antioquia, e incluso fue elevado a departamento entre 1908 y 1910. Sin embargo, para 1930 pierde mucho liderazgo debido al éxodo de hombres destacados hacia otras regiones del país”, agrega la entidad.

Sonsón tiene una gran riqueza natural, cultural e histórica. | Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Sitios de interés

Su centro histórico alberga múltiples museos como la Casa de los Abuelos, el Museo de Arte Religioso, Museo Pablo Jaramillo, la Sala Arqueológica Sonsón, el Museo Folclórico. Además, cuenta con la Sala Arqueológica Pantágoras en el corregimiento de San Miguel.

El páramo de Sonsón, el punto más alto del municipio, es una importante reserva ecológica. En él se encuentran especies de fauna y flora y nacen ríos y quebradas que desembocan en el río Magdalena, el principal afluente del país, según señala la Alcaldía del municipio.

Otros sitios ideales para el ecoturismo, de acuerdo con el portal Antioquia Travel, son los senderos del cerro El Capiro, el cerro de La Vieja, la quebrada Santa Mónica, la gruta de Los Guácharos, las veredas La Loma y El Brasil y el río Arriba.

En materia cultural, las Fiestas del Maíz, que se celebran cada año en el mes de agosto, son el principal evento del municipio.