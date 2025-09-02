Suscribirse

Turismo

El pueblo boyacense cuyo nombre se relaciona con la aparición de la Virgen de la Candelaria, un mágico lugar para el ecoturismo

Este destino se encuentra a dos horas de Tunja, capital del departamento.

Redacción Turismo
2 de septiembre de 2025, 9:51 p. m.
La Capilla, Boyacá
La Capilla es uno de los destinos para conocer en Boyacá. | Foto: Situr Boyacá

Viajar por Colombia es uno de los mayores placeres y Boyacá se consolida como uno de los mejores destinos para tener una buena experiencia. Esta región se caracteriza porque combina historia, cultura y paisajes naturales.

Además, pueblos como Villa de Leyva, Ráquira o Monguí ofrecen una experiencia auténtica con calles empedradas, artesanías tradicionales y festividades cargadas de identidad regional.

Contexto: Así es el municipio de Boyacá apodado ‘la capital frutícola de Colombia’, un destino colonial rodeado de lindos paisajes

Sin embargo, no son los únicos. En este departamento, que cuenta con 123 municipios, las opciones son múltiples y en la lista se incluye La Capilla, ubicado en la provincia de Oriente.

Su nombre proviene de la aparición de la virgen de La Candelaria, cerca al riachuelo la Gusba, y en su honor se construyó una capilla, conservando su nombre hasta la actualidad. Esa capilla fue de la época colonial, y dependía de la capilla doctrinaria parroquial de Tenza. Esa capilla donde inició el municipio aún se conserva con el nombre de “la capilla San Miguel”.

Capilla San Miguel
La Capilla San Miguel dio inicio al municipio conocido hoy como La Capilla. | Foto: Situr Boyacá

Información del portal Colombia Turismo Web indica que los primeros habitantes antes de la conquista fueron las tribus indígenas chibchas que habitaron dicha región, quienes pertenecieron al imperio o federación de Tunja, especialmente a los caciques locales de Garagoa, Somondoco, y Sutatenza.

La Capilla está ubicada cerca a algunos destinos turísticos populares en Boyacá, como Villa de Leyva y Ráquira, pero se trata de una población que les permite a los visitantes explorar y disfrutar de una variedad de atracciones culturales y naturales.

Contexto: El pequeño pueblo boyacense construido sobre una meseta, rodeado de quebradas y montañas, ideal para el turismo de naturaleza

Este destino destaca por su arquitectura colonial, su iglesia histórica y su entorno natural. Es un lugar ideal para los amantes de la historia, la cultura y la naturaleza, ofreciendo una experiencia auténtica en el corazón de los Andes colombianos.

Datos del Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), en este municipio se pueden visitar lugares como la Laguna de Ubaneca, las Cascadas de Camagoa, la Peña de la Virgen, la Cripta de agua bendita, el templo parroquial y el parque municipal, en donde es posible compartir con los habitantes y conocer de sus costumbres y tradiciones.

La Capilla
Cascadas de Camagoa, en el municipio de La Capilla, Boyacá. | Foto: Situr Boyacá

Allí los viajeros pueden conocer sobre los procesos de fabricación de artículos en fique, barro y crin de caballo, como ollas, chorotes, vasijas y platos, y también del cultivo de frutas, maíz, frijol, tomate y arveja. Además, gracias a sus condiciones físicas y climáticas, La Capilla es un escenario ideal para vivir momentos de tranquilidad y el descanso

Datos históricos

A La Capilla se le conoce como ‘la perla del oriente valletenzano’ y está enclavado sobre la cordillera oriental. En sus inicios, la industria principal era la alfarería, se surtía de loza y teja de barro a todas las poblaciones de la región, además se fabricaban sacos de fique, sombreros y canastos de ramo.

Se declaró como municipio en 1793, durante el gobierno del virrey José de Ezpeleta y Galdeano, con el nombre original de la Capilla de Tenza. Su primer Alcalde fue Juan Antonio Díaz.

Otro dato de interés es que el 6 de febrero de 1821, los habitantes de la población rindieron un gran homenaje al libertador Simón Bolívar, quien pasó esa noche en el poblado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así estará el clima en California tras alerta por nuevas olas de calor después de propagación de incendios en algunas zonas del estado

2. Equinoccio de otoño, eclipses, Luna de Maíz y todos los eventos astronómicos del mes de septiembre que podrá ver en EE. UU.

3. Denuncian recorte presupuestal al sector deporte que afectaría varios eventos de relevancia para el país

4. Cayó hombre fuerte del Tren de Aragua que había protagonizado fuga de una cárcel a través de un túnel

5. Revuelco en EE. UU. : Trump anuncia el movimiento de esta importante base militar a Alabama

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoTurismo en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.