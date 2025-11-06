Suscribirse

Turismo

El pueblo boyacense que le rinde homenaje a los arrieros, un mágico lugar de construcciones coloniales y lindos paisajes

Este destino se encuentra a una hora de Tunja.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
6 de noviembre de 2025, 5:55 p. m.
Tibaná, Boyacá
Este municipio boyacense le rinde homenaje a los arrieros. | Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Boyacá es uno de los destinos acogedores de Colombia, e ideal para pasar una temporada de vacaciones. A esta región se le reconoce por su importancia histórica, ya que en sus tierras se libraron batallas clave en el proceso independentista.

Además, es un territorio en el que predominan los paisajes montañosos y los pueblos coloniales, como Villa de Leyva y Tunja, que ofrecen una atmósfera pintoresca, ideal para quienes disfrutan del turismo cultural y la arquitectura del pasado.

Contexto: Así es el municipio apodado ‘puerta verde de Boyacá’, un encantador destino que exhibe lindos atractivos naturales

Por otro lado, Boyacá es un paraíso para los amantes de la naturaleza y los deportes al aire libre. Su geografía diversa, que incluye páramos, lagunas y montañas, invita a realizar actividades como el senderismo, el avistamiento de aves y la exploración de sus hermosos paisajes naturales.

Tibaná Boyacá
Tibaná es un destino que se caracteriza por sus verdes paisajes. Es una zona principalmente montañosa. | Foto: Tomada: Situr Boyacá

En este departamento hay 123 municipios que ofrecen diversos planes y actividades para desarrollar. Uno de ellos se encuentra a solo una hora de Tunja, capital del departamento, y destaca por sus construcciones coloniales que evocan el pasado y sus paisajes naturales que son imperdibles.

Se trata de Tibaná, cuyo nombre en lengua muisca significa capitán, un destino cuya área rural se caracteriza por ser montañosa y en ella se destacan las cuchillas de Los Toyes y Quichatoque. El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que los ríos más importantes en este municipio son: Tibaná, Turmequé e Icabuco. Es ideal para hacer planes al aire libre.

Festival de la Arriería

Este municipio boyacense destaca porque allí se realiza cada año el Festival de la Cultura y la Arriería, una actividad que se realizaba anteriormente, donde los hombres de la comunidad alistaban sus caballos y mulas, para llevar la carga y realizar un intercambio comercial de productos.

Contexto: Estos son los encantos del pequeño pueblo de Boyacá que destaca por su iluminación decembrina, lo apodan ‘municipio luz’

Este evento cultural destaca por la realización de concursos, donde se califica el mejor caballo, la mejor indumentaria, vestimenta del arriero, destrezas, entre otros factores, que proporcionan un espectáculo cultural del que disfrutan propios y turistas, precisa información de la Gobernación del departamento.

En este destino, además, es posible disfrutar de otros atractivos. En la lista se encuentra, por ejemplo, el templo de San Laureano, construido en piedra tallada y catalogado como uno de los más antiguos y representativos legados arquitectónicos de la Nueva Granada.

Laguna El Pato
La Laguna El Pato es uno de los sitios de interés en Tibaná, Boyacá. | Foto: Tomada: Situr Boyacá

Así mismo, están las piedras de Bayetá, el Cerro La Mesa Alta, el río Tibaná, las haciendas Tópaga, El Molino y Daza, el puente de San Joaquín y la Laguna El Pato, entre otros, de acuerdo con Situr.

Se dice que Tibaná fue cuna de la ganadería. Los datos históricos indican que Gonzalo Suárez Rendón trajo de España los primeros vacunos, los cuales fueron criados en fincas del municipio, hasta que llegó a constituir la primera actividad económica local y el principal mercado ganadero de la región suroccidental de Boyacá.

Este municipio boyacense también es considerado un fuerte productor de pera y manzana y allí sus habitantes también elaboran artesanías como canastos en chusque y gaita, que son ideales para adquirir en un viaje por este lugar.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. United Airlines devolverá el dinero a pasajeros que decidan no volar durante el cierre del Gobierno de EE. UU.

2. Una persona se desmayó en el Despacho Oval de la Casa Blanca mientras Trump hacía un anuncio. Este es el angustiante video

3. Santa Fe da el primer palo del mercado: estaría por ganarle fichaje a Millonarios y Junior

4. Evite comparendos: horario y placas que no pueden circular en Medellín durante este viernes 7 de noviembre

5. Valentina Lizcano habló de sus intentos de sobredosis y la difícil situación que la hizo detenerse

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoBoyacávacaciones

Noticias Destacadas

Viotá, Cundinamarca

El municipio donde se encuentra el puente de cristal más largo de Colombia: está a pocas horas de Bogotá

Redacción Turismo
Villagarzón, Putumayo

El municipio conocido como el “corazón del Putumayo”, un destino que enamora con su riqueza natural

Redacción Turismo
Riofrío, Valle del Cauca

Así es el ‘pueblo de los duendes’ en el Valle del Cauca, un destino ideal para los amantes de la aventura

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.