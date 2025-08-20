El pueblo colonial que se encuentra a una hora de Bogotá y enamora a los turistas con su rica historia

Cundinamarca es un departamento que cuenta con pueblos coloniales encantadores. El municipio en cuestión se encuentra a tan solo una hora de Bogotá, cuenta con calles empedradas, casas blancas y una arquitectura que remonta a los turistas a la época colonial.

Los paisajes naturales, combinados con la tranquilidad, ofrecen un lugar ideal para escapar del caos y el bullicio de la capital, se puede visitar con amigos, familia o pareja sentimental.

Entre sus principales atractivos se encuentra la Laguna de Guatavita, muy famosa por su relación con El Dorado. | Foto: Captura de pantalla tomada de Google Maps

Se trata de Guatavita, un lugar que tiene atractivos turísticos que incluyen miradores, senderos y espacios culturales donde los viajeros pueden aprender sobre la historia de esta región. Su combinación de naturaleza, gastronomía y cultura convierten a este pueblo es un destino hermoso.

Así puede llegar a Guatavita desde Bogotá

Este pueblo de Cundinamarca se encuentra a unos 53 kilómetros de Bogotá, su relativa cercanía permite un viaje de cerca de u a hora en carro. La ruta más común es coger la autopista norte hasta Zipaquirá y luego seguir la señalización que lo llevará hasta Guatavita, pasando por paisajes de montañas que anticipan la llegada a este pueblo.

Otra opción para llegar a este pueblo colonial es por medio de transporte público desde Bogotá, con buses directos que salen desde el norte de la capital y permiten disfrutar del camino. La facilidad de acceso a Guatativa convierte a este lugar en una opción perfecta para una escapada de fin de semana o para un paseo de un solo día.

Atractivos turísticos y que hacer en Guatavita

Guatavita, uno de los pueblos coloniales más destacados del departamento de Cundinamarca, ofrece a los turistas una experiencia espectacular. Sus calles empedradas invitan a recorrerlas con calma, admirando sus hermosas casas blancas y balcones de madera.

Guatavita es uno de los destinos imperdibles cerca de Bogotá. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Entre sus principales atractivos se encuentra la Laguna de Guatavita, muy famosa por su relación con El Dorado, así como el embalse Tominé, donde se puede realizar diversas actividades y deportes acuáticos.