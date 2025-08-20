Suscribirse

Turismo

El pueblo colonial que se encuentra a una hora de Bogotá y enamora a los turistas con su rica historia

Este pueblo es uno de los destinos imperdibles cerca de Bogotá.

Redacción Turismo
21 de agosto de 2025, 12:22 a. m.
Guatavita, Cundinamarca
Pueblo de Guatavita, Cundinamarca, un destino de atractivo cultural. | Foto: Facebook - Aerodross

Cundinamarca es un departamento que cuenta con pueblos coloniales encantadores. El municipio en cuestión se encuentra a tan solo una hora de Bogotá, cuenta con calles empedradas, casas blancas y una arquitectura que remonta a los turistas a la época colonial.

Los paisajes naturales, combinados con la tranquilidad, ofrecen un lugar ideal para escapar del caos y el bullicio de la capital, se puede visitar con amigos, familia o pareja sentimental.

Laguna del Cacique en Guatavita
Entre sus principales atractivos se encuentra la Laguna de Guatavita, muy famosa por su relación con El Dorado. | Foto: Captura de pantalla tomada de Google Maps

Se trata de Guatavita, un lugar que tiene atractivos turísticos que incluyen miradores, senderos y espacios culturales donde los viajeros pueden aprender sobre la historia de esta región. Su combinación de naturaleza, gastronomía y cultura convierten a este pueblo es un destino hermoso.

Así puede llegar a Guatavita desde Bogotá

Este pueblo de Cundinamarca se encuentra a unos 53 kilómetros de Bogotá, su relativa cercanía permite un viaje de cerca de u a hora en carro. La ruta más común es coger la autopista norte hasta Zipaquirá y luego seguir la señalización que lo llevará hasta Guatavita, pasando por paisajes de montañas que anticipan la llegada a este pueblo.

Contexto: El municipio vallecaucano que comparan con los Alpes suizos por la belleza de sus paisajes, ideal para el turismo de aventura

Otra opción para llegar a este pueblo colonial es por medio de transporte público desde Bogotá, con buses directos que salen desde el norte de la capital y permiten disfrutar del camino. La facilidad de acceso a Guatativa convierte a este lugar en una opción perfecta para una escapada de fin de semana o para un paseo de un solo día.

Atractivos turísticos y que hacer en Guatavita

Guatavita, uno de los pueblos coloniales más destacados del departamento de Cundinamarca, ofrece a los turistas una experiencia espectacular. Sus calles empedradas invitan a recorrerlas con calma, admirando sus hermosas casas blancas y balcones de madera.

Guatavita
Guatavita es uno de los destinos imperdibles cerca de Bogotá. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Entre sus principales atractivos se encuentra la Laguna de Guatavita, muy famosa por su relación con El Dorado, así como el embalse Tominé, donde se puede realizar diversas actividades y deportes acuáticos.

Aquellos que se deciden por visitar este pueblo maravilloso podrán degustar la rica gastronomía local, con restaurantes que sirven platos típicos de esta región. Los visitantes, podrán hacer recorridos culturales que muestran la historia de este lugar.

